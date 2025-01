Mega-Potenzial: Analysten sehen Ethereum auf Kurs zu 8.000 US-Dollar

Ethereum (ETH) bewegt sich derzeit mit einem Kurs von 3.660 US-Dollar im Bereich des entscheidenden Widerstand bei 3.675 bis 3.700 US-Dollar. In den letzten sieben Tagen konnte der Kurs um 78,3 Prozent zulegen, während das Handelsvolumen 21,46 Milliarden US-Dollar erreichte. Mit einer Marktkapitalisierung von 441,68 Milliarden US-Dollar bleibt Ethereum die Nummer zwei unter den Kryptowährungen und behält eine zentrale Rolle im Markt.

Ethereum Chart der letzten 7 Tage, Quelle: Coinmarketcap

Der Widerstand bei 3.700 US-Dollar ist aus technischer Sicht besonders wichtig. Er markiert eine absteigende Trendlinie und bildet damit ein sogenanntes "Doppeltop". Sollte Ethereum diesen Bereich durchbrechen, liegt das nächste Ziel bei 3.829 und anschließend bei 3.977 US-Dollar. Ein Scheitern könnte jedoch zu einer Korrektur führen, mit Unterstützungszonen bei 3.504 US-Dollar, 3.299 US-Dollar und möglicherweise sogar 3.097 US-Dollar.

Technische Signale untermauern die Stärke

Die Marktstimmung zeigt sich optimistisch. Der Fear and Greed Index steht bei 61 und signalisiert "Gier", während der Relative Strength Index (RSI) mit 60 auf eine moderate bullische Tendenz hindeutet. Ethereum handelt außerdem deutlich über seinem 50-Tage-EMA von 3.490 US-Dollar, was den aktuellen Aufwärtstrend unterstützt. Diese technischen Indikatoren legen nahe, dass Ethereum eine gute Basis für eine potenzielle Rallye hat.

Die technische Analyse sieht starkes Aaufwärtspotential, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ethereum/price-prediction/

Analysten wie Michaël van de Poppe erinnern daran, dass das erste Quartal in den Jahren 2017 und 2021, beides Jahre nach einem Bitcoin-Halving, besonders positiv für Altcoins war. Eine ähnliche Entwicklung könnte sich 2025 wiederholen. Auch die Social-Media-Stimmung deutet auf weiteres Potenzial hin. Einige Investoren und Experten wie etwa "Poseidon" sprechen bereits von Kurszielen jenseits der 8.000 US-Dollar.

Die Spannung bleibt hoch

Der Widerstand bei 3.700 US-Dollar bleibt der zentrale Punkt. Ein Durchbruch könnte eine dynamische Rallye auslösen, die Ethereum näher an neue Allzeithochs bringt. Umgekehrt könnte ein Scheitern den Kurs nach unten drücken und kurzfristig für Verunsicherung sorgen.

Ethereum hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es in entscheidenden Phasen oft überraschende Kursbewegungen gibt. Mit einem aktuellen Marktwert von 441 Milliarden US-Dollar spielt die Kryptowährung eine Schlüsselrolle im Gesamtmarkt. Sollte der Breakout gelingen, könnte Ethereum 2025 neue Höchststände erreichen und möglicherweise die Marke von 4.000 US-Dollar knacken.

Die nächsten Tage werden zeigen, wie sich der Kurs entwickelt, wobei viele Investoren auf ein markantes Steigen der Kryptowährung setzen. Doch selbst bei einer verdoppelung der Marktkapitalisierung bieten junge Projekte wie Wall Street Pepe ($WEPE) oft wesentlich höhere Chancen auf schnelle Gewinne als etablierte Kryptowährungen wie Ethereum oder Bitcoin.

Schon über 31.700 Follower auf X: https://wallstreetpepe.com/de

Noch im Presale, Marktkapitalisierung könnte entscheiden

Wall Street Pepe ($WEPE) zeigt, warum junge Projekte oft mehr Chancen auf schnelle Gewinne bieten als etablierte Kryptowährungen. Mit bereits über 43 Millionen US-Dollar, die im Presale gesammelt wurden, ist das Interesse an $WEPE riesig. Der aktuelle Einstiegspreis von nur 0,00036643 US-Dollar bietet Anlegern eine seltene Gelegenheit, vor der Markteinführung von einem günstigen Einstieg zu profitieren.

Das Projekt baut auf dem Erfolg anderer Pepe-basierter Coins wie Pepe Unchained auf, das im vergangenen Jahr mit einem 5-fachen Gewinn nach dem Launch begeisterte. Wall Street Pepe bringt jedoch einen eigenen Twist mit: Es setzt auf eine Community-zentrierte Strategie, bei der Token-Inhaber exklusiven Zugang zu Handelsstrategien und Marktanalysen erhalten, die sonst nur Großinvestoren vorbehalten sind.

Dieses innovative Konzept könnte $WEPE einen enormen Vorteil verschaffen. Mit einer aktiven Community von über 31.000 Followern auf X und 13.100 Mitgliedern auf Telegram baut das Projekt eine starke Basis auf, die das Potenzial hat, den Preis nach der Börsennotierung in die Höhe zu treiben. Analysten erwarten, dass $WEPE ähnliche Gewinne wie Pepe Unchained erzielen könnte - oder sogar darüber hinausgeht. Denn mit fast 27 Milliarden Token im Staking bietet sich eine solide Basis für den Start, da diese für mindestens 7 Tage gesperrt sind und somit nicht verkauft werden können.

Im Vergleich zu größeren Kryptowährungen bietet $WEPE aufgrund seiner niedrigeren Bewertung ein deutlich höheres Gewinnpotenzial. Für Anleger, die früh einsteigen, könnte dieses Projekt eine einmalige Gelegenheit sein, hohe Renditen zu erzielen, wenn es nach der Notierung an Fahrt aufnimmt.

Hier Wall Street Pepe Token kaufen.

