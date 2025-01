Frankfurt am Main (ots) -- Start zum 1. April 2025- KfW-Vorstandsvorsitzender Stefan Wintels: "Experte mit langjähriger Erfahrung"Dr. Dirk Schumacher wird neuer Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe. Der promovierte Volkswirt übernimmt die Funktion zum 1. April 2025."Dr. Schumacher bringt durch seine Tätigkeiten für sehr unterschiedliche Banken sowie die Europäische Zentralbank breit gefächerte und langjährige Erfahrung in der volkswirtschaftlichen Analyse mit", sagte Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW. "Sein Fokus liegt insbesondere auf der deutschen und europäischen Volkswirtschaft. Wir freuen uns sehr auf seine Expertise."Schumacher wird in der KfW sowohl die Leitung der volkwirtschaftlichen Abteilung (KfW Research) als auch die Position des Chefvolkswirts übernehmen.Schumacher startete seine Karriere 1997 im Bereich Volkswirtschaft der Commerzbank. Seit Ende 1999 arbeitete er für die US-Investmentbank Goldman Sachs. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag dort im Bereich Makro-Research, 2010 wurde er zum Managing Director ernannt und war verantwortlich für die volkswirtschaftliche Analyse Deutschlands.Im Jahr 2017 wechselte er als Principal Economist zur Europäischen Zentralbank. Seit Januar 2018 ist er Head of European Macro Research bei der französischen Investmentbank Natixis.In der KfW folgt Dr. Dirk Schumacher auf Dr. Fritzi Köhler-Geib, die die Bank im November 2024 verlassen hat.Hinweis: Die KfW stellt Fotos von Dr. Dirk Schumacher zum Download bereit: Bild 1 (https://info.kfw.com/go/v9200000000uy4k5qhcnx5npntd1jm3wkqqswg0s8sta/156/preview) und Bild 2 (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Pressematerial/Grafiken-und-Bilder/Bildarchiv/Bildarchiv.html?doi=kfw-dam-263245)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,Tel. +49 69 7431 41336E-Mail: nina.luttmer@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/5944090