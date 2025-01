Berlin (ots) -Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) als Fachverband für 1,4 Millionen Feuerwehrangehörige in Deutschland bietet auch im Jahr 2025 wieder exzellente Veranstaltungen für die fachliche Fortbildung und Vernetzung an. Auch spannende Wettbewerbe auf Bundesebene begeistern Feuerwehr-Fans aus ganz Deutschland.Bequem vom heimischen Computer aus bietet die monatliche Online-Fortbildung "DFV direkt" das ganze Jahr über interessante Themen aus unterschiedlichsten Bereichen an. Verstärkt soll zunächst Führungswissen anderer Organisationen und Verbänden im Mittelpunkt stehen. Den Auftakt macht am Mittwoch, 8. Januar, die Vorstellung und der Einblick in die Aufgaben des Bundesamtes für Strahlenschutz. In dem einstündigen Angebot wird unter anderem die Erstellung des radiologischen Lagebildes erläutert; aus diesem können Maßnahmenempfehlungen zum Schutz der Bevölkerung erstellt werden. Am Mittwoch, 12. Februar 2025, wird die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben vorgestellt: "Warum es kein Zufall ist, dass TETRA Endgeräte bundesweit funktionieren - die Digitalfunkbehörde BDBOS stellt sich vor". Anmeldung und Information auch zu weiteren Terminen: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/dfv-direkt/.Um mit Muskelkraft betriebene Handdruckfeuerspritzen, ihre Geschichte und ihre Auswirkungen dreht sich alles beim Feuerwehrhistorischen Fachseminar am Samstag, 15. März 2025, in der Feuerwache Fulda (Hessen). Die abwechselnd mit der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) durchgeführte Veranstaltung beschäftigt sich nun bereits zum zehnten Mal mit spannenden Aspekten der Feuerwehrgeschichte. Anmeldemöglichkeit und Informationen folgen.Feuerwehrangehörige müssen sich auch mit Herausforderungen von Menschen mit Behinderungen auseinandersetzen. Um das hierfür nötige Handwerkszeug zur Aufklärungsarbeit aufzuzeigen, bietet der Deutsche Feuerwehrverband gemeinsam mit der Feuerwehr Hanau bereits zum dritten Mal das Forum "Feuerwehr und Menschen mit Behinderung" an. Die Fortbildung findet am Samstag, 22. März 2025, von 9.30 bis 17 Uhr im Feuerwehr- und Rettungs-Trainings-Center der Feuerwehr Frankfurt am Main (Hessen) statt. Anmeldung und Information: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/forum-feuerwehr-und-menschen-mit-behinderung/.Auf interessante Fachgespräche und Kontakte freut sich der Deutsche Feuerwehrverband an seinem Stand auf der europäischen Leitmesse für Rettung und Mobilität RETTmobil INTERNATIONAL, die vom 14. bis 16. Mai 2025 in Fulda (Hessen) stattfindet. Der DFV ist ideeller Partner der Veranstaltung. Informationen: https://www.rettmobil-international.com/.Ungebrochen groß ist das Interesse am Symposium "Hilfe für Helfer in den Feuerwehren" in Fulda (Hessen), das am 15. Mai 2025 zum mittlerweile elften Mal stattfindet.Organisiert wird die Fortbildung zur Psychosozialen Notfallversorgung durch die DFV-Stiftung "Hilfe für Helfer" und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Programm und Anmeldemöglichkeit folgen auf https://hilfefuerhelfer.de.Eine verlässliche Gesprächsplattform auch in unruhigen Zeiten bietet der 17. Berliner Abend der deutschen Feuerwehren. Der Parlamentarische Abend wird von Feuerwehr-Führungskräften und Bundestagsabgeordneten intensiv für die Vernetzung genutzt. Die Regierungsfeuerwache Berlin-Tiergarten bietet am 21. Mai 2025 den authentischen Rahmen für die erfolgreiche Veranstaltung (Teilnahme nur auf Einladung).Hochkarätig besetzte Vorträge zu aktuellen Themen aus der Facharbeit der Feuerwehren und darüber hinaus - das ist das erfolgreiche Fortbildungskonzept des Deutschen Feuerwehrverbandes. Der 13. Bundesfachkongress am 22. Mai 2025 in Berlin-Mitte stellt damit einen der Höhepunkte der Veranstaltungen des Jahres dar. Jedes Jahr nutzen zahlreiche Feuerwehr-Führungskräfte das hochqualifizierte fachliche Angebot. Programm und Anmeldemöglichkeit folgen auf https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/bundesfachkongress/. Dort gibt es auch einen Einblick in die Themen der vergangenen Jahre.Drei Orte, ein Ziel: Die Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften 2025 sind die Qualifikation für den Internationalen Feuerwehrwettbewerb des Weltfeuerwehrverbandes CTIF für das Jahr 2026. In diesem Jahr werden die Wettbewerbe separat ausgetragen; so können sich die teilnehmenden Gruppen, Fans und Organisatoren ganz auf die jeweiligen Disziplinen konzentrieren. Die Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften im Traditionellen Internationalen Feuerwehrwettbewerb finden vom 10. bis 13. Juli 2025 in Böblingen (Baden-Württemberg) statt. Vom 29. Juli bis 3. August 2025 richtet Torgau (Sachsen) die Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften im Internationalen Feuerwehr-Sportwettkampf aus. Der Bundesentscheid im Internationalen Bewerb des CTIF der Jugendfeuerwehren am 7. September ist Teil des Deutschen Jugendfeuerwehrtages in Andernach und Neuwied (Rheinland-Pfalz). Umrahmt wird diese Veranstaltung der Deutschen Jugendfeuerwehr von weiteren Highlights wie der Delegiertenversammlung und dem Kreativwettbewerb "We're CreACTive". Informationen hierzu folgen auf https://jugendfeuerwehr.de/.Wo sonst gibt es derart großflächige Vorführungen zur professionellen Zusammenarbeit von Drohnen, Hubschraubern und bodengebundenen Kräften in der Vegetationsbrandbekämpfung? Wo können Feuerwehrangehörige mit ihren geländegängigen Fahrzeuge den Realbetrieb testen? Wo lassen sich in praxisnahen Workshops verschiedenste Themen vom Sandsackverbau bis hin zur Arbeit mit der Kettensäge erproben? All dies zusammen gibt es bei der 3. FIREmobil. Die Leistungsschau zum Krisen- und Katastrophenschutz für Entscheider und Anwender in Einsatzorganisationen lockt vom 4. bis 6. September 2025 nach Welzow (Brandenburg). Hier werden Übungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft ermöglicht, die in dieser Größenordnung sonst nirgendwo in Deutschland machbar sind. Der DFV ist ideeller Partner der Veranstaltung. Informationen: https://neue-messe-fulda.de/events/firemobil.Kindergruppen in der Feuerwehr sind ein guter Weg, um bereits die Jüngsten für die Feuerwehr zu begeistern. Doch nicht immer fällt es leicht, Themen kindgerecht aufzubereiten. Zielgruppe für den bundesweiten Mitmach-Tag "Kinder in der Feuerwehr" am Samstag, 27. September 2025, sind Kindergruppen in den Feuerwehren und alle Kinder, die zur Feuerwehr wollen. Die Deutsche Jugendfeuerwehr stellt Materialien zu einem Themenpaket zur Verfügung - beispielsweise Handreichungen, die einen Musterablauf mit passendem Material zu den Aktionen enthalten. Informationen auch über vergangene Mitmach-Tage gibt es unter https://jugendfeuerwehr.de/schwerpunkte/kinder-in-der-feuerwehr/mitmach-tag-fuer-kinder.Das höchste Organ des Deutschen Feuerwehrverbandes, die Delegiertenversammlung, tagt am 8. November 2025 in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt). Rund 170 Delegierte aus ganz Deutschland sowie Gäste aus Politik und Wirtschaft beschäftigen sich dann mit zukunftsweisenden Entscheidungen. Zuvor findet für die Delegierten und eingeladene Gäste der Länderabend zur 72. Delegiertenversammlung in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) statt.Das Forum Brandschutzerziehung und -aufklärung des DFV und der vfdb ist als bundesweit größtes Treffen zu Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung in Deutschland etabliert. Vom 21. bis 22. November 2025 treffen sich in Kassel (Hessen) mehrere hundert Feuerwehrangehörige sowie weitere mit dem Thema beschäftigte Personen zur Fortbildung mit aktuellen Ansätzen und Entwicklungen. Einen Einblick in die Themen der letzten Jahre gibt es unter https://www.vfdb.de/referat-12/foren.Weitere Informationen folgen auf https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/. Unter https://www.feuerwehrverband.de/informieren/ gibt es die Möglichkeit, sich für den Infodienst des DFV anzumelden und so immer auf dem neuesten Stand zu sein.Der DFV-Kalender ist auch abseits von Großveranstaltungen gut gefüllt: Spitzentreffen mit Politik, Verbänden und Verwaltung, Austausch mit internationalen Feuerwehrverbänden und anderen Akteuren im Bereich des ehrenamtlichen Engagements, Termine auf europäischer und internationaler Ebene, Gremiensitzungen von Präsidium und Präsidialrat, Tagungen des Beirats und des Förderkreises des Deutschen Feuerwehrverbandes, Vorstandstreffen der Stiftung Hilfe für Helfer sowie der Stiftung Deutsches Feuerwehr-Museum und Fachbereichsveranstaltungen. 