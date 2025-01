Münster (ots) -Mit sechs Richtigen zum Millionengewinn - einem Tipper aus Nordrhein-Westfalen ist dies am Samstag (4. Januar) als Erstem im neuen Jahr gelungen. Sein Treffer in der zweiten Gewinnklasse von LOTTO 6aus49 ist rund 2,3 Millionen Euro wert. Dies ist der erste WestLotto-Millionär 2025.Sechs RichtigeDer Glückstipp wurde in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Euskirchen abgegeben. Die getippten Zahlen hatte der neue Doppel-Millionär selbst ausgewählt und auf dem Spielschein angekreuzt. Sein Spieleinsatz lag bei 116,20 Euro für einen Mehrwochenschein mit der Teilnahme an den Ziehungen vom 25. Dezember 2024 bis 18. Januar 2025. Sie bringen ihm einen Gewinn von 2.298.932 Euro ein. Ob es sich beim ersten Millionär des Kalenderjahres 2025 aus Nordrhein-Westfalen um einen einzelnen Spielteilnehmer oder eine Tippgemeinschaft handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Zahlen, die fürs große Glück sorgten, lauten 2, 6, 24, 30, 36 und 45. Nur die Superzahl 2 hat auf dem Spielschein gefehlt, um den Jackpot zu knacken.Weiterer HochgewinnerAuch bei der Zusatzlotterie SUPER 6 und der GlücksSpirale gibt es weitere Hochgewinner aus Nordrhein-Westfalen zu vermelden. Alle drei Gewinner erhalten jeweils 100.000 Euro. Während die beiden SUPER 6-Gewinner die erste Gewinnklasse treffen konnte, war es bei der GlücksSpirale die Gewinnklasse 6, die die Spielteilnehmer nun um einen sechsstelligen Betrag reicher machen.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5944125