© Foto: CFOTO - CFOTO

Der Hedgefonds Bridgewater Associates kündigt Entlassungen an. Und das, obwohl das Unternehmen im vergangenen Jahr bei vielen seiner Fonds ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen konnte. Bridgewater Associates, der größte Hedgefonds der Welt, hat am Montag 7 Prozent seiner Belegschaft entlassen, um nach eigenen Angaben "schlank und flexibel" zu bleiben. Rund 90 Mitarbeiter seien von den Entlassungen betroffen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Bloomberg. Gleichzeitig wolle Bridgewater weiterhin gezielt Top-Talente einstellen. "In den letzten drei Jahren hat sich Bridgewater auf eine schnelle Weiterentwicklung konzentriert, große Ziele gesetzt und …