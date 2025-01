Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Tencent | CureVac | Suess - Nvidia hat wirklich großes im Visier! - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - neues Allzeithoch möglich - Tops & Flops - Stimmung bleibt gut Nvidia - Jensen Huang will ganz groß bei KI mitspielen Aurora - Nvidia-Kooperation lässt Aktie explodieren Kion - Kooperation mit Nvidia wird gefeiert Uber - Aktie nicht zu bremsen Apple - vor KI kommt Apple News nach Europa Plug Power - US-Fördermaßnahmen für Wasserstoff sind durch Bloom Energy - geht die Aktie wieder steil Constellation Energy - es gibt auch ein Stück vom Förderkuchen CureVac - "Back to the roots" kommt gut an! Adidas - Aktie kurz vor nächstem Ausbruch Mercedes - Renditeziel wohl nicht zu erreichen Suess Microtec - UBS schickt Aktie in den Keller Musterdepot - leicht im Plus Zuschauerfragen