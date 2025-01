München (ots) -"Über 88 Millionen Euro ausgeschüttete Gewinne bei der GlücksSpirale hat in 2024 für viele glückliche Gesichter gesorgt! Ich gratuliere allen Gewinnern der GlücksSpirale!", zieht Claus Niederalt, GlücksSpirale-Vorsitzender im Deutschen Lotto- und Totoblock und Präsident der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, zufrieden Bilanz.Vier GlücksSpirale Renten im Wert von je 2,1 Millionen Euro und eine Fünftel-Rente in Höhe von 420.000 Euro hat die GlücksSpirale 2024 in ihrer höchsten Gewinnklasse ausgeschüttet.Über eine Rente von monatlich je 10.000 Euro können sich 20 Jahre lang Spielteilnehmer aus Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Brandenburg freuen, weil sie mit ihren Spielaufträgen den Hauptgewinn (Gewinnklasse 7) trafen. In Hessen gibt es einen weiteren Rentengewinner, der eine Fünftel-Rente - 20 Jahre monatlich je 2.000 Euro (anteiliger Gewinn bei einem Fünftel-Los) - gewann. Die GlücksSpirale schüttete im Jahr 2024 darüber hinaus 99 Gewinne in der zweithöchsten Gewinnklasse in Höhe von jeweils 100.000 Euro (bzw. anteilig bei Fünftel- oder Halben-Losen) aus.Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance gelang es zehn Spielteilnehmern bundesweit, monatliche Rentenzahlungen von je 5.000 Euro, zehn Jahre lang, zu gewinnen. Fünf der Sieger-Chance-Rentner kommen aus Bayern, zwei aus Nordrhein-Westfalen sowie jeweils einer aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Berlin.Den Höchstgewinn der Sieger-Chance in Höhe von genau einer Million Euro erzielte ein Spielteilnehmer aus Rheinland-Pfalz.142 Spielaufträge waren bei der Sieger-Chance im letzten Jahr je 10.000 Euro Gewinn wert.Insgesamt wurden 2024 bei GlücksSpirale rund 88,9 Mio. Euro und bei der Zusatzlotterie Sieger-Chance über 8,4 Millionen Euro an die Spielteilnehmer ausgeschüttet. Die GlücksSpirale verzeichnet bei Einsätzen von insgesamt rund 229,6 Millionen Euro ein Umsatzplus von 1,4 Prozent. Die Sieger-Chance verzeichnet bei Einsätzen von insgesamt rund 24,4 Millionen Euro ein Umsatzplus von 2,8 Prozent. Das ist der höchste Umsatz der Sieger-Chance seit ihrer Einführung.Über 2,5 Milliarden Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpiraleDas Gemeinwohl gewinnt immer bei der GlücksSpirale und ihrer Zusatzlotterie - seit der Gründung fließen die Zweckerträge der Lotterien an gemeinnützige Einrichtungen, die damit eine Vielzahl an Projekten unterstützen können.Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen im abgelaufenen Jahr bundesweit insgesamt über 62,5 Millionen Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrem Bestehen über 850 Millionen Euro dem Sport, über 740 Millionen Euro der Wohlfahrt, über 590 Millionen Euro dem Denkmalschutz und über 370 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit. Eine Summe von über 2,5 Milliarden Euro."Mit den Zweckerträgen der GlücksSpirale werden unmittelbar gemeinnützige Organisationen unterstützt, die der Wohlfahrt, dem Denkmalschutz, dem Sport und regional vielfach dem Natur- und Umweltschutz zugutekommen. Besser können diese Gelder nicht eingesetzt werden. Als einer der größten Förderer sind wir darüber sehr froh", freut sich Federführer Claus Niederalt.Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen im abgelaufenen Jahr über 7,9 Millionen Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 57,5 Millionen Euro an den DOSB.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/5944241