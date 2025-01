Nach der sehr volatilen Kursentwicklung im letzten Jahr stellt sich die Frage, wie es mit der Aktie der Deutschen Pfandbriefbank im neuen Jahr weitergeht. Am Dienstag verbessert sie sich leicht und steht aktuell bei 5,10 €. Immobilienrisiko verringert Das letzte Jahr war sehr stark durch die Kreditrisiken bei Gewerbeobjekten geprägt. Insbesondere in den USA war das Ausfallrisiko hoch. Mittlerweile stabilisierte sich die Lage in diesem Segment; die ...

