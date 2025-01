© Foto: Andreas Gebert - dpa

Getty Images Holdings und Shutterstock haben am Dienstag die Unterzeichnung eines Fusionsvertrags bekannt gegeben, der ein gemeinsames Unternehmen im Wert von rund 3,7 Milliarden US-Dollar schaffen wird.Das neue Unternehmen wird weiterhin den Namen Getty Images Holdings tragen und an der New Yorker Börse unter dem Ticker GETY gehandelt werden, erklärten die Parteien. Laut den Bedingungen der Vereinbarung wird Getty 331 Millionen US-Dollar in bar sowie 319,4 Millionen Aktien von Getty Images an die Shutterstock-Aktionäre zahlen. Nach Abschluss der Fusion werden die Getty-Aktionäre rund 55 Prozent des neuen Unternehmens besitzen, während die Aktionäre von Shutterstock etwa 45 Prozent der …