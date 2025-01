Wie die heute von Eurostat veröffentlichten Inflationsdaten zeigen, nimmt der Preisdruck in der Eurozone zum dritten Mal in Folge zu, dennoch dürfte die EZB die Zinsen weiter senken. Die Inflation im Euroraum hat sich im Dezember beschleunigt und damit das vorsichtige Vorgehen der EZB bei den Zinssenkungen gestützt. Die Währungshüter werden wohl an ihren schrittweisen ...

