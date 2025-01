Die Scout24-Aktie zeigt sich am Handelstag dynamisch mit einem Anstieg von 0,8 Prozent auf 86,65 EUR. Das Handelsvolumen erreichte bereits am Vormittag 16.515 Aktien, was das rege Interesse der Investoren unterstreicht. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 61,76 EUR im Februar, wobei das Papier aktuell nur noch 4,56 Prozent unter seinem Jahreshöchststand von 90,60 EUR notiert. Analysten sehen weiteres Potenzial und setzen das mittlere Kursziel bei 87,74 EUR an.

Verstärktes Insiderengagement

Ein deutliches Vertrauenssignal sendet der jüngste Aktienkauf durch Vorstandsmitglied Ralf Weitz, der Anfang Januar Aktien im Gesamtwert von 85.800 EUR erworben hat. Diese Investition erfolgte zu einem Kurs von 85,80 EUR je Aktie. Parallel dazu erwarten Analysten für das laufende Jahr eine Erhöhung der Dividende auf 1,25 EUR je Aktie, was die positive Unternehmensentwicklung zusätzlich unterstreicht.

