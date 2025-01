Frankfurt/Main (ots) -IVA formuliert bei Pressegespräch auf der Grünen Woche 2025 Erwartungen an die kommende BundesregierungEinladungDie Herausforderungen für den heimischen Pflanzenbau werden größer: Ambitionierte Umweltziele erfüllen, die Biodiversität erhalten und schützen und nicht zuletzt mit den Folgen durch den Klimawandel umgehen - das gilt es gleichzeitig zu meistern. Dabei muss die Versorgung mit und die nachhaltige Produktion von bezahlbaren Nahrungsmitteln sichergestellt werden. Doch der Landwirtschaft gehen die Pflanzenschutzmittel aus! Das bürokratische Zulassungssystem bremst Innovationen. Und auch die Preise für Strom und vor allem Gas haben ein Niveau erreicht, das es hierzulande schwer macht, Mineraldünger wettbewerbsfähig zu produzieren. Welche Erwartungen die vom Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertretene Branche an die nächste Bundesregierung hat, die Wettbewerbsfähigkeit und den Industriestandort zu sichern sowie Innovationen zu ermöglichen, darüber möchte der IVA im Rahmen eines Pressegesprächs informieren.Das Pressegespräch findet statt amDonnerstag, 16. Januar 2025, 13 UhrMesse Berlin Halle 6.3, Pressezentrum Pressekonferenz-Raum (411)Zutritt zum Messegelände erfolgt über den Eingang Halle 7 (S-Bahn Messe-Süd).(Hinweis: Für den Zugang zu Messe und Pressezentrum ist eine Akkreditierung erforderlich >> https://www.gruenewoche.de/de/presse/akkreditierung (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gruenewoche.de%2Fde%2Fpresse%2Fakkreditierung&data=05%7C02%7C%7C9eff961d6c124884cdf708dd2f0dfcea%7Cc7333dd826f044b4a568dd39525e5879%7C0%7C0%7C638718459333652684%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qu3DS8y8n7Td8ywFBonJcmtsLjSsNDteg0NC%2BwO0HTA%3D&reserved=0))Gesprächspartner sind:Michael Wagner, Präsident des IVA, BASF SEKarin Guendel Gonzalez, Vorsitzende des Fachbereichs Pflanzenschutz im IVA, Bayer CropScience Deutschland GmbHMarco Fleischmann, Vorsitzender des Fachbereichs Pflanzenernährung im IVA, YARA GmbH & Co. KGModeration:Martin May, Geschäftsführer, Leiter Kommunikation und Politik des IVADer Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 46 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/5944319