Montreal, Quebec, 7. Januar 2025 / IRW-Press / Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (FWB: N8HP) ("CDPR" oder das "Unternehmen") freut sich, die Analyseergebnisse der Proben aus acht weiteren Bohrlöchern im Abraum-Projekt Quiulacocha in Zentral-Peru bekannt zu geben.

Höhepunkte: Alle Abschnitte sind als Kernlänge ab Oberflächenniveau angegeben und korrelieren mit der vorrangigen Silber-Zink-Blei-Zone im nördlichen Bereich der Lagerstätte Quiulacocha:

- In Bohrloch SPT10 wurden auf 31 Metern ("m") 47 Gramm Silber ("Ag") pro Tonne ("g/t"), 1,30 % Zink ("Zn"), 0,87 % Blei ("Pb") und 58 g/t Gallium ("Ga") durchteuft

einschließlich eines 5-m-Abschnitts mit 0,21 % Kupfer ("Cu") und 0,43 g/t Gold ("Au")

- In Bohrloch SPT11 wurden auf 27 m mit 43 g/t Ag, 1,22 % Zn, 0,84 % Pb und 64 g/t Ga durchteuft

einschließlich eines 3-m-Abschnitts mit 0,20 % Cu und 0,23 g/t Au

- In Bohrloch SPT21 wurden auf 27 m mit 45 g/t Ag, 1,29 % Zn, 0,81 % Pb und 59 g/t Ga durchteuft

einschließlich eines 2-m-Abschnitts mit 0,21 % Cu und 0,23 g/t Au

- In Bohrloch SPT22 wurden auf 26 m mit 46 g/t Ag, 1,26 % Zn, 0,98 % Pb und 69 g/t Ga durchteuft

einschließlich eines 2-m-Abschnitts mit 0,25 % Cu und 0,19 g/t Au

- In Bohrloch SPT23 wurden auf 28 m mit 53 g/t Ag, 1,53 % Zn, 1,12 % Pb und 83 g/t Ga durchteuft

einschließlich eines 5-m-Abschnitts mit 0,31 % Cu und 0,32 g/t Au

- In Bohrloch SPT32 wurden auf 31 m mit 47 g/t Ag, 1,26 % Zn, 0,89 % Pb und 65 g/t Ga durchteuft

- In Bohrloch SPT1_1 wurden auf 26 m mit 52 g/t Ag, 1,54 % Zn, 1,17 % Pb und 84 g/t Ga durchteuft

einschließlich eines 1-m-Abschnitts mit 0,31 % Cu und 0,12 g/t Au

- In Bohrloch SPT1_2 wurden 16 m mit 48 g/t Ag, 1,39 % Zn, 0,99 % Pb und 65 g/t Ga durchteuft

"Die heutigen Bohrlochergebnisse sind sehr vielversprechend und übertreffen unsere anfänglichen Erwartungen", erklärt CEO Guy Goulet. "In den Bohrlöchern wurde Abraummaterial mit Gehalten von 0,53 % Cu, 0,45 g/t Au und 95,8 g/t Ag durchteuft, wobei sich im südlichen Teil des Bohrgebiets in höherer Konzentration mächtigere Schichten und höhere Gehalte finden. Insbesondere die Blei- und Galliumgehalte nehmen in Richtung Süden deutlich zu und liegen mehrfach bei Werten von mehr als 1 % Pb und 100 g/t Ga. Die Galliumgehalte im Süden liegen im Schnitt zwischen 59 und 84 g/t und fallen damit fast doppelt so hoch aus wie die Durchschnittswerte von 21 bis 41 g/t im nördlichen Teil. Daran wird eine klare Korrelation mit dem Bleimineral Bleiglanz deutlich."

"Das beständige und zunehmende Vorkommen von Gallium, einem kritischen Metall, das für fortschrittliche Elektronik- und erneuerbare Energietechnologien unerlässlich ist, erhöht das wirtschaftliche Potenzial des Projekts in beachtlichem Maße. Die Bedeutung von Gallium hat nach Chinas jüngsten Exportbeschränkungen in die USA und andere Länder, die zu einem rapiden Preisanstieg führten und die den strategischen Wert des Metalls in den globalen Versorgungsketten unterstrichen, stark zugenommen. Diese geopolitische Verschiebung unterstreicht die wachsende Nachfrage nach sicheren und diversifizierten Galliumquellen, weshalb der Zeitpunkt für unsere Ergebnisse besonders günstig zu sein scheint."

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich der Metallgehalt in der Tiefe und auch in seitlicher Richtung über 800 Meter des bebohrten Gebiets fortsetzt (Abbildung 1). Die Ergebnisse der Probenanalyse für jedes der acht Bohrlöcher sind in den Tabellen 1 bis 8 angeführt.

Die Eisenergebnisse weisen auch auf das durchgängige Vorkommen von Pyrit in der gesamten Lagerstätte hin. Pyrit (ca. 50 % des Abraums) könnte ein wertvolles Nebenprodukt für das Projekt darstellen. Das bevorstehende metallurgische Untersuchungsprogramm wird auch das Potenzial für die Pyritgewinnung bewerten, einschließlich der geschätzten Gehalte, Nebenprodukte und Verunreinigungen.

Abbildung 1: Das 40 Löcher umfassende Bohrprogramm in der Zone Quiulacocha mit den in dieser Pressemeldung erörterten Bohrlöchern

Tabelle 1. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT10

Bohrloch: SPT10 von bis Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 1,63 50,70 0,51 0,65 0,05 0,04 58,76 22,68 27,04 1 2 1,19 37,01 0,94 0,58 0,03 0,03 42,92 21,21 26,28 2 3 1,47 45,72 1,11 0,77 0,04 0,02 75,84 7,32 25,93 3 4 1,22 37,95 0,83 0,54 0,03 0,02 45,12 21,33 27,42 4 5 1,22 37,95 0,84 0,54 0,03 0,02 48,60 20,85 26,43 5 6 1,27 39,50 0,87 0,60 0,04 0,02 47,76 22,52 27,06 6 7 1,42 44,17 1,01 0,64 0,05 0,03 58,96 22,97 28,60 7 8 1,45 45,10 1,02 0,70 0,05 0,02 60,56 22,37 28,59 8 9 1,46 45,41 1,15 0,64 0,06 0,02 70,53 22,79 26,00 9 10 1,48 46,03 1,25 0,75 0,07 0,03 66,88 22,21 26,21 10 11 1,65 51,32 1,41 1,07 0,09 0,03 68,68 11,56 26,90 11 12 1,38 42,92 1,14 0,69 0,06 0,03 58,30 19,99 26,95 12 13 1,73 53,81 2,02 1,95 0,10 0,03 97,38 10,24 25,84 13 14 1,70 52,88 1,86 1,73 0,09 0,03 95,79 13,16 24,55 14 15 1,92 59,72 2,18 2,54 0,15 0,05 105,00 15,80 24,40 15 16 1,52 47,28 1,48 1,11 0,10 0,05 53,80 29,86 27,14 16 17 1,37 42,61 1,28 0,85 0,08 0,05 50,12 20,76 27,03 17 18 1,33 41,37 1,18 0,64 0,07 0,06 41,84 18,58 27,25 18 19 1,28 39,81 1,29 0,63 0,09 0,09 35,51 18,88 27,26 19 20 1,32 41,06 1,37 0,67 0,09 0,09 32,08 18,08 27,27 20 21 1,36 42,30 1,43 0,75 0,09 0,07 42,68 19,15 27,03 21 22 1,52 47,28 1,43 0,68 0,16 0,18 51,61 20,32 27,24 22 23 1,42 44,17 1,21 0,64 0,13 0,18 47,43 17,72 26,98 23 24 1,26 39,19 1,16 0,44 0,09 0,15 19,93 15,05 28,72 24 25 1,40 43,54 1,15 0,57 0,13 0,20 41,14 15,46 26,35 25 26 1,47 45,72 1,32 0,60 0,15 0,20 43,12 18,46 27,78 26 27 1,68 52,25 1,29 0,70 0,20 0,37 60,50 18,28 26,40 27 28 1,98 61,58 1,74 1,30 0,24 0,45 90,24 10,28 25,98 28 29 1,76 54,74 1,73 1,02 0,21 0,44 61,78 21,97 25,35 29 30 1,90 59,10 1,35 0,61 0,21 0,42 41,32 16,57 33,71 30 31 2,19 68,12 1,65 1,37 0,27 0,44 79,02 9,24 25,39 Mittelwert 1,51 47,11 1,30 0,87 0,10 0,12 57,85 18,25 26,94

Tabelle 2. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT11

Bohrloch: SPT11 von bis Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 1,29 40,12 1,25 1,37 0,05 0,04 75,01 19,92 22,83 1 2 1,03 32,04 1,32 0,83 0,03 0,02 44,94 23,46 25,53 2 3 1,41 43,86 1,17 1,29 0,05 0,02 111,00 19,84 22,42 3 4 1,29 40,12 1,03 0,80 0,05 0,03 88,79 30,66 25,68 4 5 1,22 37,95 1,17 0,92 0,04 0,03 103,00 21,48 24,35 5 6 1,24 38,57 0,97 0,74 0,04 0,02 89,88 20,80 26,66 6 7 1,14 35,46 0,92 0,67 0,05 0,03 72,91 18,48 25,70 7 8 1,26 39,19 1,07 0,73 0,05 0,02 77,53 18,68 26,01 8 9 1,26 39,19 1,02 0,70 0,05 0,02 71,36 19,52 25,99 9 10 1,53 47,59 1,19 0,86 0,06 0,02 72,74 18,32 24,88 10 11 1,55 48,21 1,28 1,09 0,08 0,03 69,96 7,16 26,90 11 12 1,52 47,28 0,94 0,71 0,06 0,03 42,29 21,04 28,07 12 13 1,55 48,21 1,25 1,07 0,06 0,03 62,16 24,88 26,59 13 14 1,43 44,48 1,39 1,22 0,08 0,02 85,32 6,60 24,34 14 15 1,50 46,66 1,27 0,83 0,06 0,03 70,52 7,68 26,53 15 16 1,47 45,72 1,52 1,64 0,16 0,07 92,00 11,96 26,17 16 17 1,45 45,10 1,12 0,71 0,09 0,07 47,52 22,30 28,58 17 18 1,27 39,50 1,10 0,58 0,10 0,10 35,20 21,48 28,90 18 19 1,35 41,99 1,43 0,60 0,10 0,08 33,44 20,52 27,42 19 20 1,52 47,28 1,19 0,70 0,19 0,21 55,52 20,35 24,90 20 21 1,61 50,08 1,45 0,60 0,20 0,19 43,56 21,05 28,10 21 22 1,58 49,14 1,03 0,77 0,22 0,29 87,64 22,46 27,54 22 23 1,52 47,28 1,32 0,64 0,16 0,19 40,28 20,83 27,72 23 24 1,57 48,83 1,81 0,68 0,17 0,18 36,40 23,72 28,97 24 25 0,93 28,93 1,05 0,65 0,03 0,02 37,84 4,92 25,78 25 26 0,87 27,06 1,11 0,56 0,02 0,02 41,64 20,65 25,70 26 27 1,66 51,63 1,50 0,67 0,23 0,22 49,36 21,73 26,22 Mittelwert 1,37 42,65 1,22 0,84 0,09 0,08 64,36 18,91 26,24

Tabelle 3. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT21

Bohrloch: SPT21 von bis Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 1,33 41,37 0,85 1,20 0,06 0,04 73,17 10,60 25,53 1 2 1,23 38,26 1,35 1,16 0,05 0,04 63,54 24,31 25,87 2 3 1,31 40,75 1,32 1,28 0,05 0,04 75,37 23,22 25,11 3 4 1,23 38,26 1,05 0,68 0,03 0,03 46,45 22,86 27,29 4 5 1,19 37,01 1,06 0,66 0,03 0,03 50,95 21,00 25,98 5 6 1,41 43,86 1,09 0,60 0,04 0,03 56,01 22,52 28,73 6 7 1,33 41,37 1,02 0,58 0,04 0,03 62,08 21,95 27,13 7 8 1,16 36,08 0,86 0,47 0,03 0,03 52,49 21,04 27,22 8 9 1,47 45,72 1,27 0,80 0,06 0,03 76,16 24,86 24,87 9 10 1,51 46,97 1,33 1,02 0,07 0,03 76,65 24,64 26,81 10 11 1,46 45,41 1,14 0,71 0,06 0,02 67,28 21,31 26,85 11 12 1,53 47,59 1,20 0,73 0,06 0,02 69,78 22,87 26,03 12 13 1,70 52,88 1,89 2,07 0,11 0,04 107,00 13,20 24,98 13 14 1,72 53,50 1,27 0,73 0,07 0,02 75,42 22,74 26,18 14 15 1,52 47,28 1,14 1,31 0,09 0,04 78,48 11,56 26,55 15 16 1,72 53,50 1,13 0,78 0,08 0,03 71,12 23,32 28,12 16 17 1,34 41,68 1,10 0,68 0,06 0,04 49,04 20,43 28,53 17 18 1,42 44,17 1,27 0,67 0,08 0,07 49,40 20,79 28,47 18 19 1,38 42,92 1,35 0,72 0,10 0,07 43,00 21,04 28,19 19 20 1,42 44,17 1,65 0,87 0,10 0,08 42,60 22,06 29,85 20 21 1,50 46,66 1,29 0,65 0,18 0,27 49,12 19,83 27,54 21 22 1,40 43,54 1,39 0,66 0,10 0,10 42,00 18,84 27,90 22 23 1,45 45,10 1,36 0,64 0,11 0,11 41,44 18,47 29,22 23 24 1,46 45,41 1,44 0,65 0,13 0,16 43,44 20,62 27,34 24 25 1,46 45,41 1,42 0,60 0,15 0,20 40,88 18,87 27,53 25 26 1,46 45,41 1,85 0,52 0,22 0,20 41,56 19,39 24,49 26 27 1,54 47,90 1,61 0,54 0,19 0,25 40,48 18,93 26,87 Mittelwert 1,43 44,52 1,29 0,81 0,09 0,08 58,70 20,42 27,01

Tabelle 4. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT22

Bohrloch: SPT22 von bis Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 1,58 49,14 0,41 1,58 0,03 0,05 96,32 23,48 20,47 1 2 1,43 44,48 1,44 1,21 0,05 0,02 120,00 13,44 24,04 2 3 1,34 41,68 1,25 1,08 0,05 0,02 105,00 30,55 24,59 3 4 1,19 37,01 1,33 1,13 0,05 0,02 122,00 12,32 24,26 4 5 1,36 42,30 1,02 0,77 0,04 0,02 79,97 25,76 27,14 5 6 1,32 41,06 1,03 0,63 0,04 0,02 59,72 22,06 27,73 6 7 1,54 47,90 1,08 0,66 0,05 0,03 61,04 21,77 29,28 7 8 1,50 46,66 1,11 0,68 0,05 0,02 64,52 21,07 29,25 8 9 1,40 43,54 1,24 0,85 0,06 0,02 56,12 21,43 26,22 9 10 1,46 45,41 1,16 0,85 0,06 0,02 65,96 23,44 28,95 10 11 1,74 54,12 1,70 1,62 0,11 0,03 91,64 13,32 26,23 11 12 1,58 49,14 1,62 1,59 0,08 0,03 96,92 13,68 27,30 12 13 1,76 54,74 1,65 1,80 0,10 0,03 100,00 39,16 25,94 13 14 1,67 51,94 1,11 0,82 0,07 0,03 74,00 25,16 27,39 14 15 1,59 49,45 1,20 0,95 0,08 0,03 63,05 24,18 26,87 15 16 1,48 46,03 1,44 1,20 0,10 0,07 56,32 26,60 28,52 16 17 1,58 49,14 1,45 1,22 0,09 0,05 57,42 23,30 28,14 17 18 1,43 44,48 1,20 0,78 0,08 0,06 45,85 21,96 27,39 18 19 1,25 38,88 1,06 0,71 0,09 0,08 37,71 21,34 26,73 19 20 1,36 42,30 1,15 0,81 0,09 0,07 53,05 24,58 27,13 20 21 1,51 46,97 1,37 0,73 0,11 0,08 37,97 21,90 28,88 21 22 1,55 48,21 1,49 0,97 0,13 0,07 45,45 24,83 29,14 22 23 1,27 39,50 1,03 0,59 0,11 0,09 31,33 18,19 27,87 23 24 1,45 45,10 1,38 0,63 0,13 0,08 30,23 21,66 28,75 24 25 1,52 47,28 1,52 0,60 0,17 0,12 36,21 21,02 28,37 25 26 1,59 49,45 1,22 1,13 0,32 0,25 96,01 31,18 25,16 Mittelwert 1,48 46,00 1,26 0,98 0,09 0,05 68,61 22,59 26,99

Tabelle 5. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT23

Bohrloch: SPT23 von bis Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 2,49 77,45 2,88 1,47 0,07 0,04 102,00 10,84 22,79 1 2 1,91 59,41 3,15 1,71 0,07 0,04 103,00 9,76 23,68 2 3 2,51 78,07 3,14 1,80 0,09 0,04 104,00 10,04 24,96 3 4 1,75 54,43 2,23 1,48 0,07 0,03 136,00 9,80 24,02 4 5 1,55 48,21 1,40 1,17 0,06 0,02 140,00 8,84 24,10 5 6 1,49 46,34 1,14 0,78 0,05 0,02 73,69 6,76 25,83 6 7 1,53 47,59 1,14 0,82 0,05 0,02 87,49 6,88 26,98 7 8 1,77 55,05 1,42 0,82 0,07 0,03 72,06 5,68 26,71 8 9 1,79 55,68 1,48 0,76 0,07 0,03 63,90 5,96 26,22 9 10 1,68 52,25 1,34 0,87 0,08 0,03 83,04 6,20 26,31 10 11 1,69 52,56 1,29 0,72 0,07 0,03 57,51 21,39 25,49 11 12 1,70 52,88 1,41 1,03 0,08 0,03 74,48 22,95 26,61 12 13 1,71 53,19 1,41 1,07 0,08 0,03 77,85 15,00 26,94 13 14 1,91 59,41 1,77 2,00 0,13 0,04 104,00 15,84 24,95 14 15 1,57 48,83 1,80 2,04 0,13 0,05 123,00 11,96 25,14 15 16 1,27 39,50 1,28 1,30 0,11 0,08 59,71 22,68 26,51 16 17 1,38 42,92 1,11 0,93 0,11 0,09 56,41 24,31 31,36 17 18 1,33 41,37 1,19 1,20 0,14 0,08 68,82 24,74 26,28 18 19 1,23 38,26 1,17 0,89 0,12 0,08 50,78 22,20 25,84 19 20 1,24 38,57 1,14 0,86 0,14 0,09 57,55 20,99 25,79 20 21 1,41 43,86 1,30 0,76 0,16 0,11 50,89 20,61 28,34 21 22 1,43 44,48 1,28 0,71 0,16 0,10 49,64 20,55 28,18 22 23 1,39 43,23 1,25 0,68 0,16 0,14 50,93 20,37 27,47 23 24 1,42 44,17 1,29 0,81 0,23 0,20 69,26 19,98 25,23 24 25 1,52 47,28 1,29 0,79 0,21 0,20 76,85 22,89 27,06 25 26 2,12 65,94 1,29 1,62 0,30 0,41 151,00 17,64 25,45 26 27 1,95 60,65 1,28 1,03 0,26 0,38 84,20 22,42 27,05 27 28 3,08 95,80 1,07 1,12 0,53 0,42 99,75 20,33 28,50 Mittelwert 1,71 53,12 1,53 1,12 0,14 0,10 83,14 15,99 26,21

Tabelle 6. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT32

Bohrloch: SPT32 von bis Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 1,87 58,16 1,67 2,04 0,10 0,03 118,00 36,03 22,78 1 2 1,84 57,23 1,43 1,50 0,07 0,03 123,00 37,46 23,16 2 3 1,21 37,64 1,15 0,96 0,05 0,02 111,00 34,57 24,65 3 4 1,26 39,19 1,29 1,21 0,06 0,02 133,00 41,88 24,16 4 5 1,25 38,88 1,01 0,66 0,04 0,02 93,50 28,79 26,92 5 6 1,47 45,72 0,96 0,62 0,04 0,02 66,35 23,97 26,83 6 7 1,67 51,94 1,21 0,80 0,06 0,02 82,81 28,61 27,36 7 8 1,79 55,68 1,18 0,68 0,07 0,03 65,08 25,52 28,21 8 9 1,62 50,39 1,19 0,67 0,07 0,03 66,79 26,12 25,88 9 10 1,65 51,32 1,17 0,71 0,06 0,02 55,62 22,61 26,96 10 11 1,61 50,08 1,25 0,94 0,08 0,03 63,67 26,12 26,11 11 12 1,53 47,59 1,25 0,97 0,06 0,03 69,65 27,23 27,06 12 13 1,89 58,79 1,91 2,16 0,12 0,03 133,00 43,14 25,07 13 14 1,67 51,94 1,73 1,71 0,11 0,05 83,69 37,40 26,40 14 15 1,60 49,77 1,28 0,96 0,07 0,03 59,62 24,89 25,53 15 16 1,53 47,59 1,33 1,18 0,09 0,04 67,45 28,40 26,22 16 17 1,48 46,03 1,21 0,99 0,10 0,06 58,93 27,39 26,95 17 18 1,42 44,17 1,34 1,03 0,10 0,06 57,33 27,04 26,98 18 19 1,41 43,86 1,20 1,02 0,10 0,08 53,20 24,88 26,94 19 20 1,53 47,59 1,64 1,62 0,11 0,06 71,85 34,97 26,80 20 21 1,50 46,66 1,17 0,88 0,10 0,06 48,75 25,30 28,19 21 22 1,35 41,99 1,08 0,86 0,10 0,07 40,70 22,42 28,15 22 23 1,35 41,99 1,06 0,76 0,10 0,07 48,43 24,44 27,13 23 24 1,39 43,23 1,21 1,04 0,11 0,08 48,84 4,88 28,05 24 25 1,27 39,50 0,99 0,52 0,09 0,09 23,45 17,29 29,22 25 26 1,50 46,66 1,34 0,62 0,10 0,07 27,59 20,74 30,85 26 27 1,36 42,30 1,04 0,52 0,09 0,07 25,52 16,95 28,83 27 28 1,35 41,99 1,01 0,55 0,11 0,07 35,60 17,88 28,27 28 29 1,36 42,30 0,92 0,54 0,09 0,07 26,53 16,81 28,96 29 30 1,45 45,10 1,68 0,55 0,11 0,07 23,28 20,82 29,36 30 31 1,54 47,90 1,12 0,47 0,15 0,08 25,92 16,41 28,66 Mittelwert 1,51 46,88 1,26 0,96 0,09 0,05 64,78 26,16 26,99

Tabelle 7. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT1_1

Bohrloch: SPT1_1 von bis Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 2,15 66,87 1,90 1,09 0,08 0,04 71,84 8,52 25,07 1 2 1,51 46,97 1,94 1,29 0,08 0,05 117,00 9,36 23,33 2 3 1,60 49,77 1,64 1,25 0,08 0,04 142,00 10,08 24,85 3 4 1,41 43,86 1,51 1,16 0,07 0,03 134,00 8,64 23,67 4 5 1,31 40,75 1,21 0,85 0,06 0,03 113,00 8,68 24,54 5 6 1,45 45,10 1,30 0,86 0,06 0,03 101,00 7,84 25,09 6 7 1,88 58,47 1,63 0,88 0,07 0,02 72,81 6,28 26,22 7 8 1,86 57,85 1,55 0,79 0,07 0,03 69,06 5,92 25,66 8 9 1,68 52,25 1,32 0,79 0,07 0,03 68,27 23,67 25,13 9 10 1,81 56,30 1,34 0,89 0,07 0,03 61,17 23,11 25,01 10 11 1,70 52,88 1,26 0,78 0,07 0,03 60,90 23,97 25,40 11 12 1,94 60,34 1,53 1,54 0,10 0,03 77,26 6,96 25,39 12 13 1,89 58,79 1,64 1,54 0,10 0,03 97,68 7,64 24,92 13 14 1,60 49,77 1,47 1,21 0,09 0,05 60,59 24,59 27,07 14 15 1,73 53,81 1,65 1,57 0,10 0,04 93,98 6,60 25,63 15 16 1,57 48,83 1,65 1,67 0,12 0,05 97,06 9,44 25,81 16 17 1,47 45,72 1,51 1,22 0,12 0,07 58,61 24,37 26,01 17 18 1,31 40,75 1,15 0,87 0,10 0,08 54,86 5,32 26,08 18 19 1,42 44,17 1,50 1,32 0,10 0,06 63,20 6,48 24,97 19 20 1,31 40,75 1,25 1,14 0,14 0,08 76,43 7,64 26,01 20 21 1,45 45,10 1,23 1,05 0,12 0,07 64,21 5,04 26,63 21 22 1,88 58,47 2,12 1,60 0,06 0,04 102,00 8,40 25,67 22 23 1,73 53,81 2,07 1,47 0,06 0,04 92,04 8,32 25,53 23 24 2,09 65,01 2,14 1,73 0,07 0,04 113,00 8,04 26,04 24 25 1,37 42,61 1,19 1,00 0,11 0,07 65,22 6,00 25,50 25 26 2,26 70,29 1,43 0,76 0,31 0,12 48,25 21,37 27,31 Mittelwert 1,67 51,89 1,54 1,17 0,10 0,05 83,67 11,24 25,48

Tabelle 8. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT1_2

Bohrloch: SPT1_2 von bis Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 1,74 54,12 1,19 0,88 0,04 0,04 54,12 24,47 27,93 1 2 1,39 43,23 1,33 0,71 0,07 0,08 69,65 4,20 26,93 2 3 1,31 40,75 1,15 0,60 0,06 0,09 54,52 23,31 27,63 3 4 1,32 41,06 1,20 0,66 0,07 0,09 67,01 23,72 27,30 4 5 1,33 41,37 1,20 0,62 0,07 0,10 59,97 23,90 27,07 5 6 1,67 51,94 1,50 0,72 0,06 0,04 58,09 25,02 26,69 6 7 1,76 54,74 1,56 0,75 0,07 0,03 55,75 4,40 27,95 7 8 1,80 55,99 1,52 0,72 0,06 0,03 54,21 22,48 27,19 8 9 1,78 55,36 1,34 0,76 0,07 0,03 48,05 24,34 28,03 9 10 1,54 47,90 1,29 0,84 0,06 0,03 46,73 21,54 26,77 10 11 1,76 54,74 1,97 1,97 0,10 0,03 108,00 7,76 25,70 11 12 1,61 50,08 1,52 1,35 0,09 0,04 70,09 4,48 27,18 12 13 1,58 49,14 1,42 1,39 0,09 0,05 77,84 5,68 26,35 13 14 1,50 46,66 1,64 1,58 0,13 0,06 91,92 7,36 25,80 14 15 1,27 39,50 1,24 1,04 0,09 0,08 52,23 4,60 27,58 15 16 1,26 39,19 1,24 1,23 0,09 0,06 69,39 5,76 24,56 Mittelwert 1,54 47,86 1,39 0,99 0,08 0,06 64,85 14,56 26,92

Bohrprogramm

CDPR beauftragte die Firma Ingetrol Comercial S.A.C., eine Tochtergesellschaft der Grupo Ingetrol (Chile), und ConeTec Peru, eine Tochtergesellschaft der ConeTec Group (Kanada). Bei diesem Programm werden Schlag- und Schallbohrtechniken eingesetzt, um möglichst genaue Ergebnisse zu erzielen.

Am 23. Oktober schloss das Unternehmen das letzte von 40 Bohrlöchern vor Beginn der Regenzeit ab und entnahm mehr als 1.000 Proben aus einem bedeutenden Teil der Abraumhalde Quiulacocha. Die Proben wurden in Gefrierbehältern sicher zum Labor transportiert und werden derzeit analysiert.

Laboruntersuchungen

Alle Proben werden in Gefrierbehältern gelagert und nach Lima transportiert, um Oxidation zu verhindern und die Integrität der Proben aufrechtzuerhalten.

Die Proben werden getrocknet und in der Einrichtung von Inspectorate Services Lab (Bureau Veritas) in Lima getestet. Nach den geochemischen und mineralogischen Untersuchungen werden repräsentative Mischproben ausgewählter Proben für ein fortgeschrittenes metallurgisches Testprogramm verschickt.

Die Analyseergebnisse stammen aus einer Kombination von Multielement-ICP (Nachweis von 60 Elementen), Atomabsorption (zur Bestimmung der Obergrenzen für die Metalle Zn, Pb und Cu) und Brandprobe für Au.

Qualitätssicherung/ Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Vorbereitung der Proben für geochemische Analysen umfasst das Trocknen bei 100 °C und das Riffelspalten, um eine repräsentative Trüben-Probe von 250 Gramm zu erhalten. Die Probe wird nicht gesiebt oder anderweitig mechanisch vorbereitet (zerkleinert oder gemahlen), um die ursprüngliche Korngrößenverteilung zu erhalten.

Bureau Veritas führt alle Probenaufbereitungs- und Analyseprogramme durch, unterstützt durch das QA/QC-Programm, das auf der Grundlage von Probenchargen überwacht wird. Das QA/QC-Programm von CDPR besteht aus der Einfügung von Zwillingsproben, groben Doppelproben, Trüben-Doppelproben, Standardreferenzmaterialien und groben Leerproben sowie einer weiteren Überprüfung in einem zweiten Labor.

Geophysikalische Untersuchungen

CDPR hat die Phase 1 seiner geophysikalischen Studien, deren Schwerpunkt auf den trockenen Bereichen des Abraums Quiulacocha liegt, erfolgreich abgeschlossen. Die von Geomain Ingenieros S.A.C. durchgeführten Tiefenmessungen variierten an unterschiedlichen Standorten zwischen 20 und über 40 m.

Das Abraum-Projekt Quiulacocha

CDPR ist der Inhaber der Konzession "El Metalurgista" in Peru, was ihm das Recht gibt, den Abraum Quiulacocha im zugewiesenen Gebiet zu erkunden und abzubauen. Das Allgemeine Bergbauamt des peruanischen Ministeriums für Energie und Bergbau hat die Durchsetzbarkeit dieser Rechte formell bestätigt.

Die Abraumlagereinrichtung Quiulacocha erstreckt sich über etwa 115 ha und enthält geschätzte 75 Millionen Tonnen Material, das zwischen den 1920er- und 1990er-Jahren verarbeitet wurde.

Ursprünglich stammten der Abraum aus dem Abbau von mehr als 16 Millionen Tonnen einer Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung mit historischen Gehalten von bis zu 10 % Cu, 4 g/t Au und über 300 g/t Ag sowie später aus dem Abbau von mehr als 58 Millionen Tonnen von Zink-Blei-Silber-haltigem Material mit einem durchschnittlichen Gehalt von 7,41 % Zn, 2,77 % Pb und 90,33 g/t Ag.

Mit minimalen Abbaukosten aufgrund des oberflächennahen Materials und der derzeitigen Wiederaufbereitungskapazität in benachbarten Anlagen hebt sich das Projekt Quiulacocha von CDPR als eine der wichtigsten Bergbauinitiativen Perus ab. Dieses Projekt bietet wirtschaftliche Vorteile und zielt darauf ab, die Umwelt zu sanieren und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, die den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung entsprechen.

Technische Information

Herr Alfonso Palacio Castilla, MIMMM/Chartered Engineer (CEng) und Project Superintendent bei CDPR, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Palacio ist ein qualifizierter Sachverständiger für die Zwecke der Berichterstattung in Übereinstimmung gemäß NI 43-101.

Cerro de Pasco Resources

Cerro de Pasco Resources Inc. konzentriert sich auf die Erschließung seines wichtigsten, zu 100 % unternehmenseigenen Vermögenswertes, der Bergbaukonzession El Metalurgista, die silberhaltigen mineralischen Abraum und Halden umfasst, die im Laufe eines Jahrhunderts aus dem Tagebau Cerro de Pasco in Zentralperu gewonnen wurden. Der Ansatz des Unternehmens bei El Metalurgista umfasst die Wiederaufbereitung und Umweltsanierung von Bergbauabfällen und die Schaffung zahlreicher Möglichkeiten in einer Kreislaufwirtschaft. Es handelt sich um eine der größten obertägigen Ressourcen der Welt.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Haftungsausschluss

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "strebt an", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt", "könnte", "dürfte", "wahrscheinlich" oder Abwandlungen solcher Wörter identifiziert werden, bzw. anhand von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "werden", "könnten", "würden", "dürften", "werden", oder ähnlichen Ausdrücken.

Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Managements von CDPR hinsichtlich der Durchführung, des Zeitplans und des Umfangs seines Bohrprogramms, der Fertigstellung eines Ressourcenberichts sowie des Geschäfts und der Expansion und des Wachstums der Betriebe von CDPR, basieren auf den Einschätzungen von CDPR und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von CDPR wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Faktoren und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Dokumenten von CDPR dargelegt sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Obwohl CDPR davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnt das CDPR jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Guy Goulet, CEO

Telefon: +1-579-476-7000

Mobiltelefon: +1-514-294-7000

ggoulet@pascoresources.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

