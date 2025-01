Die Mercedes-Benz Aktie verzeichnet einen besorgniserregenden Abwärtstrend an den Börsen. Mit einem aktuellen Kursstand von 53,54 Euro musste der Stuttgarter Automobilhersteller einen weiteren Rückgang von 1,5 Prozent hinnehmen. Diese Entwicklung reiht sich in ein bereits schwieriges Börsenjahr ein, in dem die Aktie seit Januar etwa 14 Prozent an Wert eingebüßt hat. Besonders beunruhigend für Investoren sind die rückläufigen Quartalszahlen: Der Umsatz schrumpfte um 7,18 Prozent auf 34,53 Milliarden Euro, während der Gewinn pro Aktie einen deutlichen Einbruch von 3,44 auf 1,66 Euro verzeichnete.

Analysteneinschätzung zur Profitabilität

Trotz der aktuellen Herausforderungen halten Marktbeobachter an einem durchschnittlichen Kursziel von 69,05 Euro fest. Allerdings steht die Profitabilitätsstrategie des Luxusautobauers zunehmend auf dem Prüfstand. Das Unternehmen hat bereits eine angepasste Rentabilitätsspanne von 8 bis 10 Prozent für schwierigere Marktbedingungen kommuniziert, was darauf hindeutet, dass eine Neubewertung der ursprünglichen Renditeziele von 14 Prozent in der aktuellen Bewertung bereits teilweise berücksichtigt sein könnte.

Anzeige