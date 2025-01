Anzeige / Werbung

18,5 Mrd. EUR aus CO2-Zertifikaten - und eine Technologie, die den Markt revolutioniert! Deutschland erzielt Rekordeinnahmen aus dem Emissionshandel, heißt es in der dpa-Meldung.

Die Einnahmen sollen vollständig in Klimaschutzprojekte fließen. Doch während der Staat von höheren CO2-Preisen profitiert, eröffnet sich für clevere Investoren eine bahnbrechende Gelegenheit: dynaCERT Inc. - ein Unternehmen, das nicht nur den Dieselverbrauch um mindestens 5 % senkt, sondern auch Emissionsgutschriften generiert. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, zu investieren!

Die Zukunft der Emissionsreduktion - jetzt profitabel!

Die steigenden Erlöse aus dem Emissionshandel - allein 18,5 Mrd. EUR im Jahr 2024 - verdeutlichen den globalen Druck, Treibhausgase zu reduzieren. Doch genau hier setzt dynaCERT Inc. an. Mit ihrer HydraGEN- und HydraLytica-Technologie hat das Unternehmen bereits von Verra, dem weltweit führenden Standard für Emissionsgutschriften, grünes Licht erhalten.

Optimale Lösung für den Markt

"2024 war ein gutes Jahr für den Emissionshandel, aber es bleibt noch viel zu tun", sagte der Chef der Emissionshandelsstelle, Daniel Klingenfeld, der Deutschen Presse-Agentur dpa. So seien etwa deutlich mehr CO2-Einsparungen im Verkehrssektor nötig, heisst es weiter.

Was bedeutet das konkret? Lkw mit Dieselmotoren können durch Nachrüstung mit der dynaCERT-Technologie nicht nur mindestens 5 % Treibstoff sparen, sondern auch Emissionsgutschriften erzeugen. Diese Gutschriften sind ein heiß begehrtes Gut in einem Markt, dessen Volumen Jahr für Jahr wächst - ein doppelter Gewinn für die Nutzer und das Klima. Möglich macht es das Gerät HydraGEN, das an Bord benötigten Wasserstoff nach Bedarf erzeugt und anschließend dem Verbrennungsmotor hinzugibt. Für 80 Betriebsstunden benötige die Innovation lediglich 2 Liter destilliertes Wasser. Die Einsparungen werden dann mit der Software HydraLytica gemessen.

Ausbau der Expertise, neues Potenzial

Die Ernennung von Seth Baruch, einem Experten im Bereich Emissionsgutschriften, ins Advisory Board von dynaCERT unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der das Unternehmen seinen globalen Expansionskurs verfolgt. Seine Beratungsfirma Carbonomics wird dynaCERT bei der Implementierung der Verra-Projekte begleiten. Mit solchen Schritten positioniert sich das Unternehmen nicht nur als technischer Vorreiter, sondern auch als verlässlicher Partner im Kampf gegen den Klimawandel. Seit vergangenem Sommer hat das Unternehmen das Management mit erfahrenen Branchenexperten ergänzt, um bereit für eine lukrative Zukunft zu sein.

Warum Investoren jetzt zugreifen sollten

Während der CO2-Preis in Deutschland 2025 auf 55 Euro pro Tonne gestiegen ist und ein weiterer Anstieg erwartet wird, bleibt die Aktie von dynaCERT ein Schnäppchen. Mit Kursen unter 0,20 CAD bietet das Unternehmen ein Potenzial, das sich bereits namhafte Investoren wie Eric Sprott nicht entgehen lassen. Sprott investierte bereits in 2019 vor der Corona-Zeit insgesamt 14 Mio. CAD zu 0,50 CAD - ein starkes Signal für die Langfristigkeit und das Vertrauen in die Technologie von dynaCERT.

Fazit: Eine Win-Win-Situation für Umwelt und Portfolio

Die Welt steht vor einem gigantischen Umbruch im Verkehrssektor, doch Diesel bleibt auf absehbare Zeit relevant. dynaCERT bietet eine sofort einsetzbare Lösung, die Emissionen reduziert, Kosten spart und zusätzlich neue Einnahmequellen erschließt. Für Investoren ist dies eine exzellente Gelegenheit, frühzeitig von einem Markt zu profitieren, der durch regulatorischen Druck und steigende CO2-Preise langfristig wächst.

Wer heute investiert, kauft nicht nur eine Aktie, sondern auch einen Anteil an der Zukunft des nachhaltigen Transports. dynaCERT Inc. bietet die Chance, schon jetzt am Boom der Emissionsgutschriften teilzuhaben! In der Vergangenheit boten Kursrückgänge optimale Einstiegschancen.

dynaCERT Inc., Chart 12 Monate in CAD, Stand: 07. Januar 2025, Quelle: Refinitiv

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

