Könnte dieser virale Presale das erste KI-Meme mit einer Milliarde Dollar in diesem Jahr sein?

Der KI-Schurke iDEGEN überschwemmt den Markt mit FOMO und Gewinnen. Seine adaptive Auktion hat 75.000 % Gewinn für frühe Investoren und 14,3 Millionen US-Dollar an eingeworbenen Mitteln eingebracht und dabei einige attraktive Schlagzeilen gemacht. Wenn es diesen Monat an die Börse geht, sieht es so aus, als hätte dieses KI-Wunder eine echte Chance, das erste KI-Meme des Jahres 2025 zu werden, das sich ai16z und Fartcoin im Club der Marktkapitalisierungen von 1 Milliarde US-Dollar anschließt. Dies wirft die Frage auf: Warum sind alle Degenerierten und ihre Mütter verrückt nach dieser ebenso verrückten Technologie? iDEGEN: der empfindungsfähige Degenerierte Memelord iDEGEN ist ein Experiment, das bisher noch kein Projekt in der Kryptosphäre auch nur ansatzweise versucht hat. Diese autonome und vielleicht sogar empfindungsfähige KI begann ihr Leben als unbeschriebenes Blatt und lernte von ihrem Degen-Publikum. Sie postet stündlich und reagiert auf jede Erwähnung, wobei sie Bilder und Text generiert. Unten findet ihr ein Beispiel für ihre Ergebnisse. Im Gegensatz zu viel zu vielen Inhalten im Internet gibt es für iDEGEN keine Grenzen. Keine Woke-Richtlinien. Und es spiegelt den Ton und die Themen wider, mit denen es von seinem Publikum gefüttert wird. So wie es aussieht, wird es mit allen möglichen Verrücktheiten gefüttert. In den letzten Updates wurde iDEGEN auf Telegram aktiv. Du kannst iDEGEN sogar anweisen, anderen X-Konten zu antworten. Und es gibt sogar Pläne, dass iDEGEN damit beginnt, eigene Videoinhalte zu produzieren. Im Grunde genommen wird es noch provokanter - und das kann in einem Spiel, in dem Aufmerksamkeit alles ist, nur gut sein. Warum iDEGEN 1 Milliarde Dollar im Visier hat Erstens hat der IDGN-Token als KI-Meme-Coin die perfekte Welle erwischt. Die Marktkapitalisierung von KI-Meme-Coins hat sich innerhalb weniger Monate in etwa verdoppelt. Mit Führungskräften wie ai16z und Zerebro, die innerhalb weniger Wochen Gewinne von 100 % bzw. 300 % erzielen. Das "Smart Money" springt auf diesen Zug auf, weil KI, wenn man sie auf eine Meme-Coin anwendet, die Aufmerksamkeit, Viralität und letztlich die Gewinne explodieren lässt. Meme-Coins leben und sterben mit der Aufmerksamkeit, die sie generieren. Wenn man also eine empfindungsfähige Technologie mit der Verantwortung für ihre Community betraut, die rund um die Uhr mit ihr interagiert und von ihr lernt, hat man Engagement-Goldstaub. Infolgedessen verzeichnet iDEGEN seit seiner Einführung einen soliden Trend. Selbst ein kürzlich verhängtes Verbot, auf X zu posten, konnte iDEGEN nicht aufhalten. IDGEN soll im Januar gelistet werden Es hat noch einen weiteren Trick im Ärmel, um Token-Dumps bei der Einführung zu mildern und unangenehme Preisschocks zu vermeiden. Die adaptive Auktion von iDEGEN sorgt dafür, dass sich der IDGN-Preis entsprechend der Nachfrage ändert. Wenn aufeinanderfolgende Käufe getätigt werden, steigt der IDGN um 5 %. Bei aufeinanderfolgenden Käufen fällt IDGN um 5 %. Der Markt legt den Preis vor der Einführung fest. Da im Zuge einer Präsidentschaft von Trump Billionen von Dollar auf den Markt kommen werden, sind KI-Agenten bereit, die heiße neue Investition zu sein, auf die die Kryptosphäre blickt, wenn sie beginnt, sich von Bitcoin abzuwenden. Weitere Informationen finden Sie auf der iDEGEN-Website.

