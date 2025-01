Das Rennen um die beste Position im Zukunftsmarkt KI nimmt 2025 mächtig Fahrt auf. Microsoft ist hier mit angekündigten Investitionen von 80 Milliarden Dollar in eine neue Dimension vorgestoßen. Das gleiche gilt für eine KI-Aktie, die der ganz große Gewinner der Microsoft-Milliarden werden könnte und gerade so richtig Fahrt aufnimmt.Die Meldung von Microsoft, die Summe von 80 Milliarden Dollar in den Aufbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz investieren zu wollen, hat die gesamte KI-Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...