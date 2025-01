Krypto News: Letzte Chance bei Flockerz - Meme Coin explodiert auf 9 Millionen Dollar!

Der neue Meme Coni Flockerz ($FLOCK) sorgt mit seinem erfolgreichen ICO für Aufsehen, allerdings schließt sich das Zeitfenster langsam, da der $FLOCK-Vorverkauf schon in 15 Tagen endet. Der erste Vote to Earn (V2E) Meme Coin hat seit September über 9 Millionen Dollar im ICO umgesetzt und ebnet den Weg für einen stärker dezentralisierten Ansatz im Meme Coin Space, indem Flockerz seine Community von Anfang an in wichtige Entscheidungen mit einbezieht.

Der V2E-Mechanismus bringt im neuen Jahr neuen Schwung in den Meme Coin Space. Das Vote 2 Earn Konzept adressiert das explosive Wachstum des Meme Coin Sektors im vergangenen Jahr, das zwar beeindruckend, aber auch durch viel Scam geprägt war. Durch die Möglichkeit für die Community, über entscheidende Fragen abzustimmen, verhindert Flockerz solche Betrügereien und schafft einen neue Art von Meme Coins, bei der Anleger nicht nur dem Entwickler blind vertrauen müssen, sondern jeder ein Mitspracherecht hat.

Inhaber von $FLOCK, dem nativen Token von Flockerz, haben direkten Einfluss auf die Zukunft des Projekts. Zudem gibt es einen Anreiz, bei jeder Abstimmung weitere Token zu verdienen, was sicherstellt, dass die Community-Mitglieder auch wirklich aktiv zum Erfolg des Coins beitragen wollen.

Die $FLOCK-Token sind im aktuellen Presale noch für einen rabattierten Preis von 0,0066351 Dollar pro Token erhältlich. Die Zeit läuft jedoch ab - in nur zwei Wochen könnte der Preis beim Börsenlisting explodieren, wenn Millionen von Nutzer der Exchanges auf den neuen Coin aufmerksam werden.

Kann das Vote 2 Earn Konzept Scam am Meme Coin Markt zukünftig verhindern?

Heutzutage kann praktisch jeder Meme Coins ohne jegliche Programmierkenntnisse erstellen, dank Launchpads wie Pump.fun. Das hat zwar positiv zum Wachstum des Sektors beigetragen, aber gleichzeitig auch eine neue Möglichkeit für Scamer geschaffen.

Vom kindlichen Streamer, der einen Rug Pull im Wert von 30.000 Dollar versuchte, bis hin zur rechtlich umstrittenen Veröffentlichung des Hawk Tuah ($HAWK)-Tokens und weiteren umstrittenen Celebrity Meme Coins - im Meme Coin Space gibt es wohl nichts, das es nicht gibt.

Diese Probleme könnten leicht vermieden werden, wenn die Aufsicht über ein Projekt einer Gruppe von Personen mit echtem Interesse an dessen langfristigem Erfolg anvertraut würde, anstatt einer einzelnen Person, die von einer "schnell-reich-werden"-Mentalität getrieben wird. Genau diese Möglichkeit liefert Flockerz.

Mit jedem $FLOCK-Token haben Mitglieder ein Mitspracherecht, die Richtung des Projekts durch wichtige Abstimmungen mitzubestimmen. Alle Entscheidungen werden über Flocktopia, die dezentrale autonome Organisation (DAO) von Flockerz, getroffen. Hier kann jeder $FLOCK-Inhaber aktiv zur Gestaltung der Zukunft des Projekts beitragen und dabei zusätzlich Token verdienen.

Best Wallet Listing könnte $FLOCK wie $SLAP und $PEPU explodieren lassen

Mit dem Vote 2 Earn Konzept hebt sich Flockerz bereits von der Masse ab, was sich schon an der hohen Nachfrage während des Presales zeigt. Die Tatsache, dass schon während des ICOs über 9 Millionen Dollar umgesetzt wurden, führt Analysten zu der Annahme, dass der $FLOCK-Kurs nach dem Listing an den Börsen schnell explodieren könnte.

Ein weiterer Punkt, der die Nachfrage nach $FLOCK-Token extrem ankurbeln könnte, ist die Aufnahme von Flockerz bei den Upcoming Tokens, einem Projekt-Scanner-Tool von Best Wallet, eine der führenden Krypto-Wallets.

Dieses Tool hat sich durch seine Genauigkeit bei der Vorhersage erfolgreicher Projekte einen Namen gemacht. Zum Beispiel startete Pepe Unchained ($PEPU) im Presale bei 0,008 Dollar und stieg auf bis zu 0,068576 Dollar - ein bemerkenswerter Gewinn von 757,2 % für Frühinvestoren, die der Empfehlung von Best Wallet gefolgt sind.

Catslap ($SLAP), ein weiterer Meme Coin, erreichte einen Höchststand von 0,010143 Dollar nach einem Anfangspreis von 0,000189 Dollar - ein Gewinn von 4366,6 %. Derzeit hat $SLAP allein in der letzten Woche etwa 39,40 % zugelegt.

Das Listing in Best Wallets Upcoming Tokens Bereich spricht Bände über das zukünftige Potenzial von $FLOCK, ein Gefühl, das auch von Influencern wie ClayBro geteilt wird, der in seiner aktuellen Prognose mindestens 100 % Gewinn für $FLOCK beim Listing sieht.

Tritt der Flockerz Community bei

Nachdem der $FLOCK Presale die 9 Millionen Dollar Marke überschritten hat, dürfte es auch nicht mehr lange dauern, bis die 10 Millionen Dollar Marke geknackt wird und $FLOCK damit genau die richtige Größe hat, um beim Launch Aufmerksamkeit zu erregen, aber immer noch genug Spielraum nach oben hat.

Wer $FLOCK noch im Presale zum günstigeren Preis kaufen möchte, kann die Gelegenheit noch für kurze Zeit nutzen und direkt auf der Flockerz Website investieren. $FLOCK kann dort mit $ETH, $USDT, $BNB oder Karte gekauft werden, nachdem man seine Wallet verbunden hat.

Flockerz legt großen Wert auf Transparenz und Sicherheit. Daher wurde der Smart Contract bereits von Coinsult geprüft, was Investoren zusätzliche Sicherheit gibt, da bei der Überprüfung keine Fehler oder Sicherheitslücken gefunden wurden. Für Investoren könnte es sich lohnen, der Flockerz Community auf X und Telegram beizutreten und die Best Wallet im Google Play Store oder im App Store von Apple herunterzuladen, um keine heißen neuen Projekte mehr zu verpassen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.