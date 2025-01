FLOKI, Dogwifhat (WIF) und andere Solana-Meme-Coins crashen - jetzt lieber Meme Index (MEMEX) kaufen?

Heute scheint kein guter Tag für Meme-Coin-Investoren zu sein, denn gerade die Solana-Meme-Coins mussten einige Kurskorrekturen durchleben. Selbst die etablierten Meme-Token wie Dogwifhat (WIF), FLOKI oder der noch recht junge Pudgy Penguins (PENGU) hatten zuletzt mit Abflüssen zu kämpfen.

Während dies bei einigen Anlegern zu einem Verkaufsdruck und FOMO führte, nutzen jedoch andere Investoren die Chance, um ihre Meme-Coin-Reserven zu günstigen Preisen aufzufüllen. Andere hingegen schauen sich direkt nach neuen Kryptowährungen mit Potenzial um und schwenken immer öfter zu Presale-Angeboten wie Meme Index (MEMEX) und ähnliche Token.

Meme-Coin-Crash - Was steckt hinter den jüngsten Kurskorrekturen?

Die erste volle Woche des neuen Jahres 2025 ist geprägt von Ungewissheit und wichtigen Terminen - gerade in Bezug auf die US-Wirtschaft: Erst heute kommt der neue Stellenbericht heraus, der ein wichtiges Merkmal für die wirtschaftliche Lage der USA darstellt. Hinzu kommt Ende der Woche der neue US-Arbeitsmarktbericht NFP und die Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen in den USA.

Solange diese Zahlen nicht bekannt sind, dürften viele Anleger sich eher verhalten zeigen. Gleichzeitig konnten die ersten Tage des neuen Jahres einen guten Start für Kryptowährungen ermöglichen, woraufhin einige Investoren erste Gewinne liquidierten - gerade im volatilen Meme-Coin-Bereich. All dies sorgte dafür, dass viele Meme-Coin-Projekte Abflüsse verzeichneten und die Preise in den letzten 24 Stunden gefallen sind.

Der Pudgy Penguins (PENGU) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Der beispielhafte Kurs von Pudgy Penguins (PENGU) zeigt, was derzeit viele Solana-Meme-Token erleben: Der Kurs fällt und sorgt dafür, dass immer mehr Investoren jetzt ihre Token verkaufen, was wiederum den Preis drückt. Dies könnte jedoch auch als Chance gesehen werden, um erneut in die verschiedenen Meme-Token zu investieren, die jetzt deutlich günstiger als noch vor einem Tag am Markt gehandelt werden. Sollten die oben genannten Zahlen nämlich positiv ausfallen, dürfte dies dem gesamten Krypto-Markt Schwung verleihen.

Es ist allerdings wie immer schwierig vorherzusagen, welche Meme-Coin-Währung besonders stark von dem dann erneut erstarkten Interesse der Anleger profitieren wird. Gerade deshalb könnte es sinnvoll sein, das eigene Meme-Coin-Portfolio möglichst diversifiziert aufzubauen - oder ein Projekt zu wählen, das entsprechende Möglichkeiten direkt anbietet. Zuletzt konnte genau aus diesem Grund Meme Index auf sich aufmerksam machen, denn hier werden gleich vier verschiedene Indizes angeboten, die sich in Bezug auf das Risiko beziehungsweise die verbundene Volatilität stark voneinander unterscheiden.

Portfolios diversifizieren mit Meme Index Angeboten

Das Angebot von Meme Index (MEMEX) umfasst aktuell vier verschiedene Indizes, die von einer relativ kleinen bis hin zu einer "ultra großen" Volatilität verschiedene Risiko-Management-Angebote bieten. Ändert sich das Risiko, ändert sich auch potenziell die Gewinnchance und -höhe, sodass Plattform-Nutzer die Möglichkeit haben, den jeweiligen Index abhängig von der eigenen Anlagestrategie zu wählen.

Der Meme Titan Index basiert dabei hauptsächlich auf den großen und etablierten Kryptowährungen, die in der Regel in der Top 10 des Meme-Coin-Rankings zu finden sind. Der Meme Moonshot Index umfasst alle Kryptowährungen, die potenziell in die Top 10 vordringen könnten, während der Meme Midcap Index eher Token umfasst, die zwischen 50 und 250 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung bieten. Außerdem gibt es noch den Meme Frenzy Index, die die höchstmögliche Volatilität bietet und sich an Investoren richtet, die nach dem Motto "High Risk, High Reward" handeln.

Die Meme Index (MEMEX) Tokenomics in der Übersicht.

Meme Index hat erst in jüngster Vergangenheit mit dem Vorverkauf des nativen MEMEX-Tokens begonnen, der unter anderem eine wichtige Governance-Funktion bietet. Hier können MEMEX-Käufer nicht nur über Veränderungen an den Indizes abstimmen, sondern auch selbst neue Token für einen Index vorschlagen.

Das Konzept scheint aufzugehen, denn obwohl erst wenige Wochen seit dem Presale-Start vergangen sind, wurden fast 2 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Dies dürfte einerseits auf den aktuellen Preis von 0,0149831 US-Dollar zurückzuführen sein, aber auch das erste Presale-Staking-Angebot überzeugt. Letzteres bietet im Moment nämlich eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.171 Prozent.

