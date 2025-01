Baierbrunn (ots) -Was tun, wenn die Stimme plötzlich nicht mehr mitspielt? In der neuen Folge von Taxi ins Mich begibt sich Ärztin Toni mit den Kindern Tessa, Yassin und Ella auf eine aufregende Reise zu den Stimmlippen. Dank eines Hauchs von Wissenschaft und einer großen Portion Abenteuer finden sie heraus, warum unsere Stimme manchmal heiser klingt und wie sie wieder zu alter Stärke zurückfindet - ein Hörspaß zum Staunen und Mitfiebern für die ganze Familie.Taxi ins Mich, ein Hörspielpodcast von gesundheit-hören, dem Audioangebot der Apotheken Umschau, lädt kleine und große Hörer:innen zu einem neuen Abenteuer durch den menschlichen Körper ein - mit Journalistin und Moderatorin Shary Reeves (u.a. bekannt aus der KIKA-Kindersendung Wissen macht Ah) als Podcast-Host. Die achte Episode mit dem Titel "Heiser bis wolkig" widmet sich einem unsichtbaren, aber unverzichtbaren Teil von uns: der Stimme. Sie begleitet uns Tag für Tag, oft unbemerkt - bis sie plötzlich "verschwindet".In der neuen Folge steht eine besondere Herausforderung an: Die Musical-Darstellerin Lea hat ihre Stimme verloren - kurz vor der großen Premiere. Zum Glück sind Taxifahrerin Toni und die Kinder Tessa, Yassin und Ella zur Stelle. Mit ihrem magischen Nano-Taxi schrumpfen sie sich auf mikroskopische Größe und reisen tief in Leas Kehlkopf hinein. Dort, wo die Stimmlippen sitzen und Töne entstehen, entdecken sie die Ursachen für Heiserkeit und Trockenheit. Doch sie sind nicht allein: Die charmante Stimmlippen-Wächterin Lala sorgt mit viel Witz und Wissen dafür, dass die vier Abenteurer jede Menge über die komplexen Vorgänge der Stimmerzeugung lernen.Taxi ins Mich begeistert durch eine Kombination aus spannenden Hörspielsegmenten, kindgerechtem medizinischen Wissen und fantastischer Unterhaltung. Auf ihrer Reise erfahren die jungen Zuhörer:innen spielerisch, wie unsere Stimme funktioniert, warum sie manchmal versagt und was man tun kann, um sie gesund zu halten. Parallel zur neuen Podcast-Folge behandelt die Januar-Ausgabe des Kinder-Apothekenmagazins medizini acht Fragen zum Thema Stimme.Die achte Folge "Heiser bis wolkig" ist ab sofort auf www.apotheken-umschau.de sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, z.B. bei Spotify (https://open.spotify.com/show/7DKejGLA3ToE2gKw0Tr9pK) oder Apple Podcasts. (https://podcasts.apple.com/us/podcast/taxi-ins-mich-%7C-der-h%C3%B6rspiel-podcast-f%C3%BCr-kinder-von-medizini/id1748990050)Alle Folge von Taxi ins Mich- Folge 1 (01.06.24) Das Wundertaxi- Folge 2 (01.07.24) Hick, hicks, hurra- Folge 3 (01.08.24) Purzelbäume im Bauch- Folge 4 (01.09.24) Blau, grün, gelb- Folge 5 (01.10.24) Ein winzig kleiner Zeh- Folge 6 (01.11.24) Kleiner Pieks, große Wirkung- Folge 7 (01.12.24) Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!- Folge 8 (01.01.25) Heiser bis wolkig- Folge 9 (01.02.25) Es zuckt- Folge 10 (01.03.25) Ich sehe was, das du nicht siehst- Folge 11 (01.04.25) Hatschi, der Frühling ist da- Folge 12 (01.05.25) Was uns Bauchschmerzen machtTaxi ins Mich auf einen BlickDer Erklär-Hörspiel-Podcast von medizini und gesundheit-hören führt junge Zuhörer:innen auf kindgerechte Weise durch den menschlichen Körper. Aufwendig von der Agentur Wake Word produziert, erscheint jeden Monat eine neue Folge, die thematisch von einem medizini-Heft begleitet wird. Mit hörspielartigen Kinder-Dialogen, der Journalistin und Moderatorin Shary Reeves als Host sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Spannung und Phantasie beim Zuhören und macht aus Gesundheitsaufklärung ein besonderes Hörerlebnis für Kinder.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5944362