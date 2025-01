Fröndenberg/Ruhr (ots) -Als Immobilienmakler Fröndenberg bietet Korte Immobilien Fröndenberg allen Immobilienverkäufern ein bewährtes Rundum-Sorglos-Paket, basierend auf einer überaus persönlichen Schiene. Hierbei ist dem Maklerbüro äußerst wichtig, den Kunden bei Fragen oder Wünschen jederzeit zur Verfügung zu stehen.Der Immobilienverkauf Fröndenberg zählt zu den primären Tätigkeitsfeldern von Korte Immobilien Fröndenberg, ferner der Verkauf von Wohnimmobilien (Häuser, Eigentumswohnungen, Anlageimmobilien, Luxusimmobilien, besondere Immobilien etc.) und auch von unbebauten Grundstücken in Fröndenberg, Menden, Unna, Wickede/Ruhr, Holzwickede, Schwerte plus Umgebung.Fröndenberg/Ruhr sowie die hiesige Region sind die Heimat von Korte Immobilien Fröndenberg. Profitieren Sie also nicht nur von der Erfahrung als Makler vor Ort, sondern gleichermaßen von der lokalen Marktkenntnis auf dem Immobiliensektor.Schon als Kind hat Manuel Korte der Beruf als Immobilienmakler sehr fasziniert, da man immerzu auf verschiedenste Immobilien und Menschen trifft. Jedes Mal ist alles anders, individuell, speziell. Diese Passion wird vollends eingebracht, sodass Korte und der Kunde gemeinsam am Ende erfolgreich sind.Sollten Sie also gerade den Entschluss gefasst haben, Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück zu verkaufen, möchte Korte Immobilien Fröndenberg gerne "Ihr Makler" sein, um Sie effektiv in Ihrer Verkaufssache zu unterstützen. Neben der Herbeiführung des Kaufvertragsabschlusses sind gleichermaßen zufriedene Verkäufer und glückliche Käufer das anvisierte Ziel des Immobilienunternehmens.Das klingt gut? Dann passen Sie zu Korte Immobilien Fröndenberg! Vereinbaren Sie einen Termin, bei dem alles offen und ehrlich mit Ihnen besprochen wird. Dabei werden Ihnen keine Märchen erzählt oder angebliche Kundengeschichten aufgetischt, sondern vielmehr realistische Einschätzungen und Erfahrungswerte aus anderen Verkaufsabläufen mit eingebracht.Als Inhaber von Korte Immobilien Fröndenberg führt Manuel Korte auf Grundlage von unermüdlichem Tatendrang und Passion das von seinem Vater Hans-Werner Korte im Jahr 1975 gegründete Familienunternehmen mit Stolz weiter.Korte Immobilien Fröndenberg freut sich schon auf Sie und auf Ihre Immobilie.Pressekontakt:Korte Immobilien FröndenbergInhaber: Manuel KorteWinschotener Straße 12D-58730 Fröndenberg/RuhrTelefon: 02373 / 76969Mobil: 0176 / 20376522E-Mail: manuel.korte@online.deRedaktionell verantwortlich:Manuel Kortehttps://www.korte-immobilien.de/kontakt/impressum/Original-Content von: Korte Immobilien Fröndenberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178150/5944371