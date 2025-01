New York (ots/PRNewswire) -Erweitert das Connected-Capital-Ökosystem von Unternehmen und Bankpartnern für eine flächendeckende Abdeckung in der EUGSCF, ein weltweit führender Anbieter von Working-Capital-Lösungen, gab heute die Übernahme der IBM Deutschland Kreditbank GmbH bekannt, um seine Connected-Capital-Kapazitäten unter der neuen Marke GSCF Working Capital Bank GmbH zu erweitern.Dieser strategische Schritt stärkt die Position von GSCF als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Working-Capital-Optimierung und versetzt das Unternehmen in die Lage, seinen Kunden und Finanzierungspartnern zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Die GSCF Working Capital Bank ist von der Europäischen Zentralbank lizenziert, um flexible Kapitallösungen in der gesamten EU anzubieten, die durch die erstklassige Serviceplattform der GSCF unterstützt werden.Durch den Betrieb mit einer Banklizenz kann GSCF zusätzliche Partnerschaftsmöglichkeiten für Banken und Vermögensverwalter erschließen und verbesserte Dienstleistungen für Firmenkunden mit besonderen Bedürfnissen, die Zugang zu alternativem Kapital benötigen, anbieten.Vorteile für Banken und Vermögensverwalter:- Erhöhte Marktreichweite: Verbesserte Möglichkeiten zur Finanzierung von Betriebsmittellösungen in der gesamten EU durch Nutzung der Banklizenz und Managed Services von GSCF.- Gestärkte Partnerschaften: Erhöhte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Firmenkunden und anderen Finanzinstituten, um den Liquiditätsbedarf zu decken.- Verbessertes Produktangebot: Flexibilität, um eine breitere Palette von Working-Capital-Produkten und Dienstleistungen anzubieten.- Neue Einnahmemöglichkeiten: Potenzial zur Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen durch das Angebot innovativer Finanzierungslösungen.Vorteile für Unternehmen:- Erweitertes regionale Aufstellung: Unterstützung für nahtlose grenzüberschreitende Transaktionen in der EU ohne die Komplexität des Zugangs zu oder der Verwaltung einer Banklizenz.- Flexibler Zugang zu Kapital: Fähigkeit, die einzigartigen operativen Fähigkeiten von GSCF zu nutzen, die die Schnelligkeit und Agilität von alternativem Kapital mit den bewährten regulatorischen und unterstützenden Funktionen einer Bank verbinden.- Maßgeschneiderte Lösungen: Zugang zu maßgeschneiderten Working-Capital-Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen in der EU zugeschnitten sind.- Rationalisierte Abläufe: Automatisierung und vollständige Transparenz der Working-Capital-Prozesse, was zu mehr betrieblicher Effizienz, erhöhter Liquidität und verbessertem Cashflow führt."Mit dem Abschluss dieser strategischen Übernahme haben wir GSCF weiter positioniert, um die Zukunft des Betriebskapitals neu zu definieren. Mit der GSCF Working Capital Bank werden wir unseren Kunden eine umfassendere Palette von Connected-Capital-Lösungen anbieten, um ein Finanzökosystem zu unterstützen, das alternatives Kapital und Bankfinanzierung nahtloser integriert", sagte Doug Morgan, Chief Executive Officer von GSCF.Informationen zu GSCFGSCF ist der weltweit führende Anbieter von Betriebskapitallösungen. Das Unternehmen ermöglicht es Unternehmen und ihren Finanzinstitutspartnen, ihr Wachstum zu beschleunigen, Liquidität freizusetzen und das Risiko und die Komplexität des gesamten Betriebskapitalzyklus zu managen. Das innovative Working Capital-as-a-Service-Angebot von GSCF kombiniert die Leistungsfähigkeit einer End-to-End-Technologieplattform mit fachkundigen Managed Services und alternativen Kapitallösungen. Das GSCF-Team von Working-Capital-Experten ist in über 75 Ländern tätig und bietet eine wirklich globale und umfassende Connected-Capital-Lösung für die Herausforderungen bezüglich der Betriebskapitaleffizienz. Besuchen Sie www.gscf.com, um mehr zu erfahren.Natalie.Silverman@gscf.comKontakt:GSCFNatalie SilvermanChief Marketing OfficerNatalie.Silverman@gscf.com(609) 577-5083Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2418575/GSCF_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gscf-erwirbt-ibm-deutschland-kreditbank-gmbh-302343314.htmlOriginal-Content von: GSCF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174935/5944448