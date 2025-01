Hannover (ots) -- Burger King® startet die Kampagne mit einer Botschaft an den Clown.- Der King Rib ist für alle. Schmeckt saugeil - ganz ohne Schwein.- Das pflanzenbasierte Patty wurde gemeinsam mit The Vegetarian Butcher entwickelt.Burger King® startet mit dem neuen Jahr direkt durch und bringt den King Rib in die deutschen Restaurants - und das als rein pflanzenbasierte Variante, ohne tierische Produkte wie Schweinefleisch. Der King Rib kommt passend zum Veganuary, richtet sich aber an alle Burger-Fans unabhängig ihrer Proteinpräferenzen. Mit einem Augenzwinkern an den Clown startet gleichzeitig die neueste Kampagne des Fast Food Giganten.Das gibt's doch nicht! So oder so ähnlich dürften diese Woche die Reaktionen von Fast Food Fans beim Blick auf die neueste Entwicklung von Burger King® ausfallen. Grund dafür: Burger King® bringt mit dem neuen King Rib einen Burger-Klassiker erstmals als Plant-based Version in die deutschen Restaurants. Ein Long Bun begleitet von einem saftigen Patty, viel BBQ-Sauce, Zwiebeln und Gewürzgurken. Beim King Rib wird auf Schweinefleisch und andere tierische Proteine verzichtet - und das ohne geschmackliche Kompromisse. Somit können alle Burger-Fans in den Genuss des Produkts kommen. Das Patty wurde gemeinsam mit The Vegetarian Butcher entwickelt. Der King Rib ist in teilnehmenden Restaurants und solange der Vorrat reicht ab 7. Januar 2025 erhältlich."Mit unseren Burgern und unserer Kommunikation wollen wir begeistern und in aller Munde sein. Mit dem King Rib ist das gelungen, denn er schmeckt nicht nur saugut, sondern ist pflanzenbasiert und damit auch für alle, die kein Schwein essen wollen, mehr als nur eine Alternative ", so Yvonne von Eyb, CMO bei Burger King® Deutschland. "Wir nehmen unsere Vorreiterrolle in Sachen Plant-based so ernst, dass wir vom Wettbewerb inspirierte Ideen für alle zugänglich machen. Mit ganz viel Augenzwinkern sagen wir also: Danke lieber Clown für die Inspiration!""Burger King® steht für innovative Produkte. Das bedeutet auch, Klassiker neu zu interpretieren. Mit dem King Rib haben wir durch unsere eigene Rezeptur etwas ganz Besonderes geschaffen. Der King Rib zeigt einmal mehr: Geschmack ist King - mit oder ohne Fleisch", sagt Tim Lenke, Senior Manager Product Development & Innovation bei Burger King® Deutschland.Alle Zutaten ohne tierische Zutaten. Der Burger wird in derselben Küche zubereitet wie tierische Produkte. Das Patty ist auf Soja und Weizenbasis. Nur solange der Vorrat reicht und in allen teilnehmenden Restaurants unter burgerking.de/kingfinder. TM & © 2025 Burger King Company LLC. Unter Lizenz verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:BURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0511 / 288 10 788E-Mail: daniel.polte@burgerking.deBurger King® PressebüroAnsprechpartnerinnen: Christina Kollinger, Lena SteinTelefon: 089 / 12 44 50E-Mail: burgerking@emanatepr.comOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/5944458