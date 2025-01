Laserfiche eine führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der Verwaltung ihrer wichtigsten Inhalte und Arbeitsabläufe unterstützt wurde im 2024 Magic Quadrant for Document Management als Leader positioniert. Laserfiche wurde von Gartner aufgrund seiner umfassenden Vision und seiner Umsetzungsfähigkeit ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr, dass wir im neuen Bericht über Dokumentenmanagement als Leader eingestuft wurden und Anfang des Jahres von Gartner Peer Insights Customers' Choice ausgezeichnet wurden", sagte Thomas Phelps, CIO und SVP of Corporate Strategy bei Laserfiche. "Da Kunden auf der ganzen Welt Laserfiche zur Verwaltung ihrer Inhalte und zur Skalierung ihres Unternehmens nutzen, konzentrieren wir uns unermüdlich auf Produktinnovationen und ein hervorragendes Kundenerlebnis."

Im 2024 Magic Quadrant for Document Management-Bericht wurde Laserfiche im Leaders-Quadranten am weitesten rechts für die Vollständigkeit der Vision positioniert.

"Die Stadt Los Angeles ist eine der führenden digitalen Städte in den USA, was unser Engagement für die Bereitstellung digitaler fortschrittlicher Dienstleistungen für unsere Bürger unterstreicht", sagte Ted Ross, CIO der Stadt Los Angeles. "Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern wie Laserfiche unterstützen unsere Vision einer kontinuierlichen digitalen Transformation und ermöglichen es uns, allen Einwohnern von Los Angeles die bestmögliche Regierungserfahrung zu bieten."

"Die California State University ist mit 23 Standorten und über 470.000 Studierenden das größte öffentliche vierjährige Universitätssystem der USA", sagte Ed Clark, CIO im Office of the Chancellor der California State University. "Laserfiche war der Schlüssel zu unserem Fokus auf Effizienz und Innovation in Bereichen wie dem Vertragsmanagement."

Verwaltung unstrukturierter Daten und Unterstützung inhaltsbasierter Arbeitsabläufe

Schätzungsweise 70 bis 80 der Daten weltweit sind unstrukturiert. Laserfiche unterstützt Organisationen bei der Verwaltung ihrer Datensilos und bietet eine Unternehmensplattform für die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Informationsverwaltung und das Dokumentenmanagement.

Mit Laserfiche können Organisationen die Kernfunktionen des Produkts nutzen, um:

Workflows und Geschäftsprozesse zu optimieren: Mit Laserfiche Workflow können Organisationen inhaltszentrierte Prozesse automatisieren und in Unternehmensanwendungen integrieren.

Mit Laserfiche Workflow können Organisationen inhaltszentrierte Prozesse automatisieren und in Unternehmensanwendungen integrieren. Die menschliche Produktivität zu steigern: Unternehmen können ihre Produktivität durch Lösungsvorlagen, generative KI-Tools und andere intelligente Dienste steigern.

Unternehmen können ihre Produktivität durch Lösungsvorlagen, generative KI-Tools und andere intelligente Dienste steigern. Informations-Governance durchzusetzen: Um den wachsenden regulatorischen Anforderungen für die Speicherung und Verarbeitung sensibler Daten gerecht zu werden, bietet Laserfiche robuste Sicherheitstools für die gemeinsame Nutzung von Inhalten, die Überwachung von Benutzeraktivitäten und die Verwaltung von Aufzeichnungen.

Schaffen Sie einen Mehrwert für Ihr Unternehmen mit Software, die die Menschen gerne nutzen

Gartner Peer Insights erfasst Kundenerfahrungen mit von Gartner verifizierten Bewertungen und Rezensionen. Zum 11. November 2024 umfassen die Rezensionen von Laserfiche Folgendes:

"Wir lieben Laserfiche. Es ist so viel benutzerfreundlicher als unsere vorherige Lösung und viel besser an unsere Größe anpassbar." Core IT Systems Manager, Bankwesen [ganze Rezension lesen]

"Ich LIEBE Laserfiche!!! Ich bin noch ganz am Anfang, was das Verständnis seiner Möglichkeiten angeht, aber ich bin erstaunt, wie viele Bereiche unseres Unternehmens davon betroffen sind und verbessert werden können." CFO, Bildungsbranche [ganze Rezension lesen]

"Von der Automatisierung von Geschäftsprozessen bis hin zur allgemeinen Aktenverwaltung diese Software ist für unser Schulamt eine echte Erleichterung. Das Produkt ist robust, skalierbar und innovativ." Executive Director of HR Business Administration [ganze Rezension lesen]

"Laserfiche ist eine unglaublich robuste Formularlösung, die es uns ermöglicht, innovative automatisierte Prozesse anzubieten und bestehende Geschäftsprozesse zu verbessern. Wir sind von diesem Produkt begeistert." IT-Manager, Gesundheits- und Biotechnologiebranche [ganze Rezension lesen]

Gartner Haftungsausschlüsse

Die Peer Insights von Gartner geben die Meinung einzelner Endanwender wieder, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen in den USA und international, und PEER INSIGHTS und MAGIC QUADRANT sein eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Laserfiche

Laserfiche ist eine führende Unternehmensplattform für Dokumentenmanagement und inhaltszentrierte Workflow-Automatisierung. Durch skalierbare Workflows, Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Erfassung beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabwicklung.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in der ganzen Welt die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

