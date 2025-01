Technische Verbesserung: Altiplano Metals - Verarbeitungsanlage El Peñón weiter aufgerüstet

Anzeige / Werbung Altiplano meldet neue Konzentratverkäufe und technische Verbesserungen an El Penon. Altiplano Metals (WKN A2JNFG / TSXV APN) geht mit viel Schwung in das Neue Jahr. Nachdem man bereits vergangene Woche mit Neuigkeiten zur Kupfermine Santa Beatriz aufwartete, geht es heut mit News zur Verarbeitungsanlage El Peñón weiter. Dort, 45 Kilometer südlich von La Serena in Chile, hat Altiplano, wichtige technische Verbesserungen abgeschlossen. Wie das Unternehmen nämlich jetzt bekannt gab, hat man bei der Anlage ein neues Waagensystem installiert. Es handelt sich um eine 20 Meter lange, 60 Tonnen schwere, verstärkte und solarbetriebene Brückenwaage, die speziell für Schwerlastverkehr ausgelegt wurde. Damit, so Altiplano, kann man nun mit größerer Genauigkeit die Menge des mit Kupfer und Gold mineralisierten Materials bestimmen, das zur Anlage geliefert wird und auch den Prozess bei der Verschiffung der schlussendlichen Konzentratlieferungen verbessern. Fortgesetzter Konzentratabsatz Aktuell verarbeitet Altiplano auf El Peñón Material aus Lagerbeständen, bis - voraussichtlich in sehr naher Zukunft (Wir berichteten.) - mineralisiertes Material von der Santa Beatriz-Mine zur Verfügung steht. Wie das Unternehmen zudem heute mitteilte, hat man zuletzt am 23. Dezember 2024 noch einmal 56 Tonnen Konzentrat an Ocean Partners (Chile) Spa verkauft. Der vorläufige Umsatz von 90% belief sich auf insgesamt 140.000 CAD (100.000 USD), basierend auf einem vorläufigen, angesetzten Gehalt von 24 % Kupfer und 1,4 Gramm Gold. Damit hat jede Tonne Konzentrat einen vorläufigen Wert von 2.079 US-Dollar. Der endgültige Preis wird auf dem durchschnittlichen Kupferpreis an der LME (London Metal Exchange) beruhen und die Zahlung Anfang Februar erfolgen.

Errichtung und Betrieb der Fahrzeugwaage; Quelle: Altiplano Metals Erste Eisenerzverkäufe im Januar erwartet Zusätzlich hat Altiplano Metals im Dezember 850 Tonnen Eisenkonzentrat hergestellt, deren durchschnittlicher Gehalt auf 68% Fe geschätzt wird. Damit verfügt man jetzt über 2.500 Tonnen Lagerbestände und Altiplano plant die ersten Verkäufe noch diesen Monat. Altiplano-CEO Alastair McIntyre erklärt dazu: "Wir freuen uns, die technischen Verbesserungen in der Verarbeitungsanlage mit der Installation einer neuen Waage fortzusetzen. Das System wird unsere Berichts- und Verkaufsprozesse verbessern, um die Genauigkeit der an die Anlage gelieferten und von dort versendeten Materialien sicherzustellen. Wir freuen uns auch über zusätzliche Konzentratverkäufe aus der Anlage, die unser Jahresendergebnis verbessern." Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

