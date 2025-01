Krypto-Experte erwartet nach Ripple-News 10x bei diesem Altcoin

Kryptowährungen konsolidieren heute nach einem starken Kursanstieg in den vergangenen Tagen. Bitcoin verharrt dennoch über 100.000 US-Dollar. Ausgewählte Altcoins zeigten auch schon Stärke und können im aktuellen Zyklus mitunter eine Outperformance zu Bitcoin ermöglichen. So erwartet der folgende Krypto-Experte eine 10x Performance bei einem Top 20 Altcoin.

Dieser Altcoin könnte sich verzehnfachen

Der Analyst CyptoFaibik prognostiziert in einem neuen Beitrag auf X eine bullische Zukunft für Chainlink (LINK), indem er voraussagt, dass die Kryptowährung im aktuellen Bullenmarkt bis zu 200 US-Dollar erreichen könnte. Chainlink hat sich als eine der Schlüsseltechnologien im Bereich der Blockchain-Oracles etabliert, was entscheidend ist für die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains und traditionellen Finanzsystemen. Mit diversen Partnerschaften setzt LINK hier auf nachhaltiges Wachstum, was der hiesige Krypto-Analyst augenscheinlich bullisch einschätzt.

I believe $LINK Chainlink has the Potential to Reach $200 in this bull run.. pic.twitter.com/jneku2qBgD - Captain Faibik (@CryptoFaibik) January 7, 2025

Chainlink hat derweil heute auf X bekannt gegeben, dass Ripple den Chainlink-Standard übernommen hat, um sichere und zuverlässige Preisdaten für den neu eingeführten Stablecoin Ripple USD (RLUSD) zu nutzen. Diese Zusammenarbeit bedeutet, dass RLUSD die Chainlink Price Feeds einsetzt, um präzise, manipulationssichere Preisinformationen für DeFi-Anwendungen bereitzustellen. Das Ziel ist es, die Adoption und Nutzung von RLUSD im DeFi-Segment zu beschleunigen, indem es eine solide Grundlage für Preisinformationen schafft. Abermals zeigt sich, dass Chainlink die präferierte Wahl für andere Krypto-Projekte ist.

.@Ripple has adopted the Chainlink standard to access highly secure & reliable pricing data around the recently launched Ripple USD (RLUSD) stablecoin.



Learn how Chainlink Price Feeds are set to accelerate the adoption of RLUSD across the DeFi ecosystem: https://t.co/BKJIgG0mpS - Chainlink (@chainlink) January 7, 2025

Ripple nutzt also nun den Chainlink-Standard, um Preisdaten für den Ripple USD (RLUSD) Stablecoin onchain bereitzustellen. RLUSD ist ein USD-gebundener Coin. Durch die Integration von Chainlink Price Feeds auf der Ethereum-Blockchain wird die Nutzung von RLUSD in DeFi-Anwendungen unterstützt. Diese Partnerschaft bietet Entwicklern Zugang zu zuverlässigen Preisdaten, die für das Risikomanagement essenziell sind. Mit Chainlinks bewährter Infrastruktur, die bereits Transaktionen im Wert von über 18 Billionen US-Dollar ermöglicht hat, wird die Einführung von RLUSD beschleunigt.

So äußerte sich Chainlink in der heutigen Pressemitteilung wie folgt:

"Wir freuen uns sehr, mit Ripple zusammenzuarbeiten, um die Einführung des kürzlich eingeführten RLUSD-Stablecoins durch die Übernahme des Chainlink-Standards für verifizierbare Daten zu beschleunigen. Die Einführung von tokenisierten Vermögenswerten wie Stablecoins wird sich in den kommenden Jahren weiter beschleunigen, und der Zugang zu wichtigen Onchain-Daten wird diesen Prozess beschleunigen."

Krypto-Tipp: Letzte Chance beim Wall Street Pepe Presale

Wall Street Pepe (WEPE) hat derweil durch den eigenen Presale hohe Aufmerksamkeit erregt und bereits mehr als 45 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dieser beachtliche Erfolg demonstriert das starke Interesse der Krypto-Community an einem Projekt, das die Kombination von Trading und Meme-Coins neu definiert. WEPE verfolgt dabei das Ziel, nicht nur als humorvoller Meme-Coin aufzutreten, sondern echten Mehrwert durch den Aufbau einer Trading-Community zu bieten.

Meme-Coins und Trading-Communities ergänzen sich dabei grundsätzlich ideal, da beide auf eine aktive, engagierte Gemeinschaft angewiesen sind. Meme-Coins profitieren von viralen Hypes, die sich in sozialen Netzwerken schnell verbreiten. Gleichzeitig bieten Trading-Communities den Vorteil, relevante Marktinformationen, Handelssignale und Strategien auszutauschen. Wall Street Pepe verbindet diese beiden Elemente, um eine Plattform zu schaffen, die langfristiges Engagement fördert. Die Community wird durch ein Belohnungssystem motiviert, das wöchentlich Preise für erfolgreiche Trader in Form von WEPE Tokens vergibt.

Zum Wall Street Pepe Presale

Ein zentraler Aspekt von WEPE ist die Förderung kleiner Anleger, die oft benachteiligt werden. Im traditionellen Finanzwesen verfügen institutionelle Investoren durch größere Kapitalreserven und bessere Informationen über erhebliche Vorteile. Krypto-Wale können durch massive Transaktionen Marktbewegungen verursachen und so Privatanleger in ungünstige Positionen bringen. Wall Street Pepe möchte diese Ungleichheit bekämpfen, indem es eine Plattform bereitstellt, die Transparenz schafft und Privatanlegern wertvolle Handelsressourcen zur Verfügung stellt.

Die Tokenomics von WEPE ist strategisch durchdacht und auf langfristiges Wachstum ausgerichtet. Von den insgesamt 200 Milliarden WEPE Tokens sind 20 Prozent im sogenannten FROG Fund für frühe Investoren im Presale reserviert. Zusätzlich sind 12 Prozent für Staking-Belohnungen vorgesehen, während 38 Prozent in Marketingmaßnahmen investiert werden, um das Projekt bekannter zu machen. Die verbleibenden 30 Prozent fließen in Liquidität und Prämien.

Investoren, die frühzeitig WEPE Tokens erwerben, profitieren von gestaffelten Preisstufen, wodurch frühe Teilnehmer potenziell höhere Renditen erzielen können. Der Kauf ist über die offizielle Website mit ETH, USDT oder Kreditkarte möglich. Bereits morgen wird der Preis das nächste Mal angehoben.

Zum Wall Street Pepe Presale

