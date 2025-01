Bonn/Köln. (ots) -Nach den tödlichen Schüssen durch einen Polizeibeamten auf einen 42-jährigen Obdachlosen in Bonn hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall eingestellt. Bereits am 26. November, so teilte ein Behördensprecher dem "Kölner Stadt-Anzeiger" jetzt auf Anfrage mit, habe die Staatsanwaltschaft das Verfahren zu den Akten gelegt. "Rechtlich gesehen handelte es sich um eine Notwehrhandlung", erklärte Staatsanwalt Matthias Borgfeld. Anfang September soll das Todesopfer einen Mann und eine Frau in der Bonner Nordstadt mit einem Messer verletzt haben. Sechs Polizisten stellten den Flüchtigen nahe einem Autohaus und befahlen ihm mit den Pistolen im Anschlag, stehen zu bleiben. Doch dieser nahm ein Messer aus seinem Rucksack und soll auf die Beamten zugelaufen sein. Mit zwei Schüssen streckte ein Polizeikommissar den Angreifer nieder. Der Mann starb später am hohen Blutverlust. Als ein Hauptbeweismittel zum Geschehensablauf dienten nach Informationen dieser Zeitung Aufnahmen aus einer Bodycam eines der eingesetzten Polizisten.Laut Innenministerium NRW haben Polizisten zwischen 2021 und 2023 in 54 Fällen von der Dienstwaffe Gebrauch gemacht. Einschließlich 2024 starben 17 Menschen.Von 2020 bis 2023 sind laut dem Innenministerium 244 Attacken auf Einsatzkräfte durch Stichwaffen aktenkundig. Demnach stieg die Zahl der Gewaltopfer in Uniform von 20.163 auf 23.823, doppelt so viel wie im Bundesdurchschnitt. Allein 2023 wurden 4.514 Beamte verletzt,24 davon schwer.https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/hoechststand-seit-jahrzehnten-sieben-todesschuesse-durch-nrw-polizisten-in-2024-934705Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5944511