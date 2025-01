Nachdem Microsoft am Freitag angekündigt hatte, im Kampf um die KI-Vorherrschaft 80 Milliarden Dollar in neue Rechenzentren zu investieren, schossen fast alle Chip-Aktien in die Höhe. Doch am heutigen Dienstag legt Microsoft nach und kündigt an, zusätzlich zu den 80 Milliarden weitere drei Milliarden Dollar in Indien zu investieren.Genauer gesagt wird Microsoft die drei Milliarden Dollar ausgeben, um seine Azure-Cloud und seine Kapazitäten für künstliche Intelligenz in Indien auszubauen, wie CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...