Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA67021Q1063 Nubian Resources Ltd. 07.01.2025 CA14306B1076 Carlton Precious Inc. 08.01.2025 Tausch 1:1CA81373C1023 Secure Energy Services Inc. 07.01.2025 CA8139211038 Secure Waste Infrastructure Corp. 08.01.2025 Tausch 1:1MHY460023028 JX Luxventure Ltd. 07.01.2025 MHY460021535 JX Luxventure Ltd. 08.01.2025 Tausch 4:1