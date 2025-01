Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Huawei Digital Power präsentierte die Top 10 Trends für den Launch von FusionSolar 2025 mit dem Thema "Integrierte Innovation für eine intelligente Zukunft - Beschleunigung der Entwicklung von PV zur Hauptenergiequelle". Steven Zhou, Präsident der Produktlinie Smart PV & ESS, Huawei Digital Power, veröffentlichte die Top 10 Trends für FusionSolar zusammen mit einem White Paper, das zukunftsweisende Unterstützung für die hochwertige Entwicklung der PV- und Energiespeicherindustrie bietet.Laut Steven Zhou waren die Richtlinien für erneuerbare Energien im Jahr 2024 günstig und wird die PV- und Energiespeicherbranche auch im Jahr 2025 ein positives Wachstum verzeichnen. Inmitten der globalen Energiewende eröffnen sich der Branche nie dagewesene Möglichkeiten. Huawei Digital Power leistet einen wichtigen Beitrag zu diesem Wandel und prognostiziert die Top 10 der Zukunftstrends in der Industrieentwicklung auf der Grundlage seiner langjährigen Erfahrungen und detaillierten Einblicke, die von Kerntechnologien bis zu szenariobasierten Anwendungen reichen. Huawei Digital Power setzt sich dafür ein, die Photovoltaik zur Hauptenergiequelle zu machen.Trend 1: Generatoren für erneuerbare Energien werden die Photovoltaik zur Hauptenergiequelle machenDie theoretische Forschung, Produktentwicklung, Demonstration und Erprobung sowie die großtechnische Anwendung der Technologie zur Erzeugung erneuerbarer Energien sind bereits abgeschlossen. Diese Technologie ist für neue Stromsysteme von entscheidender Bedeutung und macht die Photovoltaik schnell zur Hauptenergiequelle.Trend 2: Bildung eines Netzes für alle SzenarienAllgegenwärtige Energiespeicherung und Netzbildung werden die langfristige Stabilität der neuen Stromsysteme gewährleisten. Als wichtige Energiequelle zur Unterstützung des Stromnetzes spielt ein Energiespeichersystem (ESS) eine Schlüsselrolle bei der Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -nutzung in einem neuen Energiesystem. Das netzbildende ESS ermöglicht eine stabile Regelung der Spannung, der Frequenz und des Leistungswinkels, sodass das neue Stromnetz über einen langen Zeitraum stabil läuft.Trend 3: Sicherheit des ESS von der Zelle zum NetzDie Sicherheit des ESS ist die Grundlage. Ein robusteres Sicherheitsschutzsystem trägt zur nachhaltigen Entwicklung der Branche bei. Um die Sicherheit des ESS zu gewährleisten, ist ein hochwertiges Schutzsystem von den Batteriezellen bis zu den Stromnetzen erforderlich. Das ESS sollte garantieren, dass sich kein Feuer ausbreitet und keine Explosionen auftreten. Außerdem sollte es Störungen im Stromnetz automatisch isolieren und beheben können, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit während des gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten.Trend 4: Intelligenz über den gesamten LebenszyklusErneuerbare Kraftwerke werden während ihres gesamten Lebenszyklus automatisch betrieben.Trend 5: Hohe Frequenz und DichteHalbleiter- und Digitaltechnologien der dritten Generation werden die Leistungsdichte von leistungselektronischen Umrichtern erhöhen und die Qualität und Effizienz von PV+ESS-Systemen verbessern.Trend 6: Hochspannung und VerlässlichkeitDie Hochspannungsanwendung wird die LCOE von PV+ESS-Systemen senken, und das hochzuverlässige Design wird die Systemverfügbarkeit und Sicherheit optimieren.Trend 7: 100 % erneuerbares MicrogridWirtschaftliche und stabile erneuerbare Microgrids werden in Gebieten mit Stromknappheit bevorzugt.Trend 8: Synergie von PV + ESS + Ladegerät + LadungDie Stromverteilungsnetze werden an Flexibilität gewinnen, was den Einsatz von Ökostrom in allen Branchen beschleunigt.Trend 9: Gemeinschaftliche Nutzung von EnergieDurch den Übergang vom Eigenverbrauch zur gemeinsamen Nutzung wird der Ökostrom besser zwischen den Haushalten verteilt und koordiniert.Trend 10: Flexible Anpassung an alle GeschäftsmodelleIntegrierte Plattformen werden sich an diversifizierte Geschäftsmodelle anpassen und mehr Nutzen schaffen.Die technologische Innovation beschleunigt die Entwicklung der Photovoltaik zur Hauptenergiequelle - ein Trend, der die Landschaft der Photovoltaik- und Energiespeicherbranche umgestalten wird. Huawei FusionSolar hat sich verpflichtet, mit globalen Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung der PV- und Energiespeicherbranche mit Erkenntnissen und Innovationen anzuführen und die PV zur Hauptenergiequelle für jeden Haushalt und jedes Unternehmen zu machen, um eine bessere, grünere Zukunft zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2591061/Huawei_released_Top_10_Trends_FusionSolar_2025.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-veroffentlicht-die-top-10-trends-fur-fusionsolar-2025-302344533.htmlPressekontakt:luojintao2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Digital Power, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156507/5944527