Strategische Transaktion stärkt Position des globalen Spediteurs im Logistikmarkt für Technologie

AIT Worldwide Logistics, ein führender Anbieter von Lösungen für die globale Lieferkette, gibt mit Stolz bekannt, dass ein Vertrag für die Übernahme der Firma Krupp Trucking LLC ("Krupp") mit Wirkung vom 1. Januar 2025 abgeschlossen wurde. Der in St. Louis ansässige Spediteur mit Fokus auf den Transport hochwertiger Waren überträgt alle Vermögenswerte und das gesamte Personal auf AIT und nimmt seinen Betrieb als AIT-Niederlassung in St. Louis auf.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250107079081/de/

The AIT-St. Louis office has commenced operations with an emphasis on the transportation of high-value goods for the technology industry. (Photo: Business Wire)

Mit dieser Übernahme untermauert AIT seine strategische Investition im globalen Logistikmarkt mit einander ergänzenden Spezialgebieten, insbesondere im Logistikmarktsektor für hochwertige Technologie.

"Es besteht eine leistungsstarke Synergie zwischen unseren beiden Unternehmen", erklärte Ray Fennelly, Chief Development Officer von AIT. "Diese Partnerschaft verbindet das gewaltige globale Netzwerk und die strenge Unternehmensführung von AIT mit den hochwertigen Service- und Logistiklösungen von Krupp. Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, das Kundenerlebnis zu verbessern, insbesondere im Bereich von Logistikdiensten für die empfindlichen Waren der High-Tech-Branche. Wir freuen uns sehr, das Krupp-Team im AIT-Netz begrüßen zu dürfen."

Fennelly wies darauf hin, dass Krupp Transporte über diverse US-amerikanische und internationale Luft-, See- und Straßenverkehrswege für eine breit gefächerte Kundengruppe abwickelt und jedes Jahr nahezu 2,5 Millionen Kilogramm Fracht transportiert.

Krupp war früher ein unabhängiger Vertragspartner von SEKO Logistics und bringt mehr als 26 Jahre Branchenerfahrung in das AIT-Netz ein. Die Übernahme umfasst Büro- und Lagerflächen von 115.000 Quadratfuß in Earth City im US-Bundesstaat Missouri, einen Fuhrpark von mehr als 60 Lang- und Kurzstrecken-Lkws sowie eine erfahrene fast 100-köpfige Belegschaft.

Scott Krupp, der Gründer des gleichnamigen Unternehmens, verbleibt als City Director bei der Firma.

"Unser Personal ist stets bemüht, die besten Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen", sagt Krupp. "Der Zusammenschluss mit AIT versetzt uns in die Lage, unsere Ambitionen aufrechtzuerhalten und dabei Zugang zu einer besseren Unternehmensstruktur, zu gestrafften Verfahren und breiteren Chancen für unsere Mitarbeitenden zu erhalten. AIT ist der ideale Partner für uns und wir freuen uns auf eine positive Zukunft als wichtiges Mitglied dieser erstklassigen Organisation."

Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekanntgegeben.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in der ganzen Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Endprodukte verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 45 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Energie, Lebensmittel, öffentlicher Sektor, Hightech, Industrie, Biowissenschaften und Marineindustrie. Auf der Grundlage einer skalierbaren, nutzerfreundlichen Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 150 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White-Glove-Services an. Weitere Informationen unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250107079081/de/

Contacts:

Matt Sanders

Communications Director

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com