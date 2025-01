Neuer BRICS-Beitritt: Indonesien setzt Signal gegen den Westen

Anzeige / Werbung Indonesien hat mit seinem Beitritt zur BRICS-Gruppe einen bedeutenden Schritt gemacht. Als weltweit viert-bevölkerungsreichstes Land und größte Wirtschaft Südostasiens ist Indonesiens Aufnahme in das Bündnis aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika nicht nur ein geopolitisches Signal, sondern auch ein Zeichen für die Bedeutung seiner Rolle in der globalen Rohstoffversorgung. Mit dieser Erweiterung stärken die BRICS ihre Position gegenüber den westlichen Industrienationen. Indonesien hat 2025 mit seinem Beitritt zur BRICS-Gruppe einen bedeutenden Schritt gemacht. Als weltweit viertbevölkerungsreichstes Land und größte Wirtschaft Südostasiens ist Indonesiens Aufnahme in das Bündnis aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika nicht nur ein geopolitisches Signal, sondern auch ein Zeichen für die Bedeutung seiner Rolle in der globalen Rohstoffversorgung. Mit dieser Erweiterung stärken die BRICS ihre Position gegenüber den westlichen Industrienationen. Das indonesische Außenministerium betonte, dass der Beitritt die aktive Rolle des Landes bei globalen Themen unterstreiche und seinen Willen zeige, eine inklusivere und gerechtere Weltordnung zu schaffen. Doch hinter der symbolischen Geste steckt eine handfeste wirtschaftliche Dimension: Indonesien bringt enorme Rohstoffvorkommen und strategische Bedeutung für die zukünftige Energieversorgung mit in die BRICS-Gruppe ein. Rohstoffreichtum als Schlüssel zur Energiezukunft Indonesien dürfte aufgrund seiner reichen Vorkommen an strategischen Rohstoffen wie Nickel, Kobalt, Kupfer und Gold eine zentrale Rolle für die Energiewende einnehmen. Diese Rohstoffe seien essenziell für Technologien wie Batterien und Elektrofahrzeuge. Mit über der Hälfte des globalen Nickelangebots dominiere Indonesien bereits den Markt, und der Bedarf an diesen Materialien würde durch die weltweiten Dekarbonisierungsstrategien voraussichtlich weiter zunehmen. Diese Dynamik könnte Indonesien zu einem unverzichtbaren Partner im Rohstoffsektor machen, insbesondere für die BRICS-Staaten, die ihre Lieferketten diversifizieren möchten. Westliche Zurückhaltung schafft strategische Lücken Im Gegensatz dazu scheine der Westen die strategische Bedeutung Indonesiens bislang nicht ausreichend zu nutzen. Trotz Gesprächen über Partnerschaften für kritische Mineralien blieben konkrete Handelsabkommen bisher aus. Diese Zurückhaltung dürfte es den westlichen Ländern erschweren, einen nachhaltigen Zugang zu indonesischen Rohstoffen zu sichern, was den Einfluss Chinas und der BRICS weiter stärken könnte. Chinas Vorsprung in Indonesiens Rohstoffmarkt China habe die Bedeutung Indonesiens frühzeitig erkannt und kontrolliere inzwischen große Teile des Bergbaus und der Raffinerie im Land. Unternehmen wie Tsingshan Holdings und Huayou Cobalt hätten sich als zentrale Akteure etabliert, die sich durch weniger strenge ESG-Standards Wettbewerbsvorteile gegenüber westlichen Konkurrenten verschafft hätten. Der Beitritt Indonesiens zu den BRICS könnte diese Beziehungen weiter vertiefen und die strategische Rohstoffdominanz Chinas sowie die der BRICS insgesamt weiter ausbauen. Herausforderungen für den Westen Die westlichen Länder könnten Gefahr laufen, in der globalen Rohstoffversorgung an Einfluss zu verlieren. Initiativen wie die Mineral Security Partnership (MSP) hätten bislang wenig Substanz gezeigt, und Entscheidungen wie die Einstufung indonesischen Nickels durch die USA als problematisches Produkt könnten die Spannungen weiter verschärfen. Während der Westen zögere, würden die BRICS-Staaten gezielt auf Partnerschaften und Investitionen setzen, um Zugang zu strategischen Ressourcen zu sichern. Indonesien als Rohstoffplayer der BRICS Mit Indonesien könnte die BRICS-Gruppe nicht nur einen geopolitisch bedeutsamen Partner gewinnen, sondern auch Zugang zu einem weiteren rohstoffreichem Land erhalten. Die strategische Ausrichtung der BRICS auf Rohstoffe dürfte den Einfluss des Bündnisses im globalen Wettbewerb langfristig stärken. Experten gehen davon aus, dass dies klare Vorteile für die BRICS-Staaten bringen könnte, während der Westen vor erheblichen Herausforderungen stehen würde, seine Position in der Rohstoffversorgung zu sichern. Indonesien könnte für die BRICS eine wichtige Rolle im Wettlauf um kritische Ressourcen einnehmen und langfristig die globalen Machtverhältnisse beeinflussen.



