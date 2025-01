© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die Aktien von UniFirst steigen am Dienstag rasant an, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass der Wettbewerbsrivale Cintas ein Übernahmeangebot in Höhe von 5,1 Milliarden US-Dollar gemacht haben soll.Cintas, ein führender Anbieter von Arbeitskleidung, Erste-Hilfe-Ausrüstung und Sicherheitslösungen, bietet 275 US-Dollar pro Aktie für alle ausstehenden Stamm- und Klasse-B-Aktien von UniFirst. Dies entspricht einem Aufschlag von 62 Prozent auf den Schlusskurs von UniFirst vom Montag, der bei 169,33 US-Dollar lag. Nach Bekanntwerden des Berichts stieg der Aktienkurs von UniFirst um circa 40 Prozent auf über 236 US-Dollar pro Aktie. Sollten die Übernahmepläne umgesetzt werden, würde …