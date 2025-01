© Foto: DANKO N - Zoonar.com/DANKO N

Nachhaltigkeit muss keine Rendite kosten - im Gegenteil. Laut einer Analyse von CNBC Pro erzielte ein dunkelgrüner ETF 2024 die höchste Rendite aller in Europa gelisteten ETFs. Die Details. CNBC Pro hat 321 in Europa notierte ETFs untersucht, die in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere oder Rohstoffe investieren und weder gehebelt sind noch von fallenden Kursen profitieren (inverse ETFs). Tatsächlich schaffte es ein ESG-ETF auf Platz 1 der ETFs mit der höchsten Rendite 2024 in Europa: Top ETFs in Europa 2024 Ticker-Symbol Name des ETF Kosten Gesamtrendite JEUS-DE JPMorgan ETFs US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF 0.20% 30,3% …