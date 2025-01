DJ Aktien Schweiz marschieren in Europa vorneweg

DOW JONES--War der schweizerische Aktienmarkt am Vortag den europäischen Pendants hinterhergehinkt, marschierte er am Dienstag vorneweg. Dafür waren in erster Linie die defensiven Schwergewichte verantwortlich, worin Händler eine gewisse Verunsicherung wegen den jüngst widersprüchlichen Schlagzeilen zur Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump sahen. Roche (+2,7%), Nestle (+1,2&) und Novartis (+1,6) legten deutlich zu. Der SMI gewann 1,2 Prozent auf 11.831 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,72 (zuvor: 21,85) Millionen Aktien.

Eine gesunkene Inflation in der Schweiz im Dezember ließ der Schweizerischen Notenbank mehr Spielraum für potenzielle Leitzinssenkungen. In der Folge geriet der Franken etwas unter Druck und markierte zum Euro ein Mehrmonatstief.

Gesucht waren indes europaweit Finanzwerte. Ein Treiber war hier eine Hochstufung der UBS von Partners Group auf "Kaufen". Die UBS begründet ihren Schritt beim Finanzdienstleister mit ihrer über dem Konsens liegenden Gewinnprognosen. Partner Group kletterten um 0,6 Prozent, nachdem der Aufschlag im Tageshoch deutlich höher ausgefallen war. Julius Bär verkauft ihr brasilianisches Vermögensverwaltungsgeschäft an Banco BTG Pactual. Der Verkaufspreis liegt bei 615 Millionen brasilianischen Real. Wie die Privatbankengruppe weiter mitteilte, wird die Transaktion voraussichtlich rund 30 Basispunkte zur Common Equity Tier 1 Ratio, einem Maß für die Kapitalstärke, beitragen. Der Kurs stieg um 1,2 Prozent. UBS stiegen in diesem günstigen Branchenumfeld um 0,8 Prozent.

Wie schon zum Wochenstart waren erneut Technologietitel gefragt. Der KI-Hype trug weiter, zumal es ermutigende Schlagzeilen von der Technikmesse (CES) in Las Vegas gab. Logitech zogen um weitere 2,7 Prozent an. Unter den Nebenwerten legten Kuros um 19,9 Prozent zu. Das Unternehmen hat mit Medtronic eine wichtige Vertriebskooperation vereinbart.

