DJ XETRA-SCHLUSS/DAX legt weiter zu - Allzeithoch in Reichweite

DOW JONES--Nach dem kräftigen Plus am Vortag ging es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter nach oben. Der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 20.341 Punkten. Im Tageshoch handelte der Index bei 20.391 Punkten und damit in Reichweite des Allzeithochs bei 20.523 Punkten. Der Euro tendierte unter 1,04 Dollar seitwärts und lieferte damit keinen Impuls. Die Anleihen zeigten sich leichter, die Marktzinsen legten in der Folge zu, damit bewegten sie sich im Einklang mit den Renditen in den USA und Großbritannien. Die steigenden Marktzinsen belasten bisher nicht die Stimmung am Aktienmarkt.

Mit 245,80 Euro markierte die Aktie von Adidas ein Dreijahreshoch. Treiber war der sehr bullische Call aus dem Hause Bernstein, die mit 300 Euro je Aktie nun das höchste Kursziel ausgerufen haben. Nach zuletzt schwierigem Fahrwasser und unglücklichen Entscheidungen seien nun die Weichen für die kommenden Jahre auf Wachstum gestellt. Die Adidas-Titel gewannen 1,6 Prozent.

Für Mercedes-Benz ging es dagegen leicht nach unten, nachdem das Handelsblatt unter Berufung auf Führungskräfte berichtet hatte, dass der Autobauer sein bisheriges Renditeziel von 14 Prozent aufgebe.

Deutliche Kursausschläge in der zweiten Reihe

Der Gabelstapler-Hersteller Kion (+9,6%) hat zusammen mit Accenture und Nvidia-Software eine Verbesserung für Lieferketten mit KI-gestützten Robotern und "digitalen Zwillingen" erarbeitet und diese nach eigenen Angaben auf der Technologie-Messe CES vorgestellt. Die drei Unternehmen wollen mit Hilfe von Nvidias hochentwickelten KI- und Simulationstechnologien Unternehmenskunden "den idealen Zuschnitt für neu einzurichtende Warenlager ermitteln und bestehende Lager kontinuierlich verbessern".

Auffallend schwach zeigten sich nach einer Verkaufsempfehlung der UBS im Technologiebereich Suss Microtec (-13,9%). Die Aktie dürfte von der kurzfristigen Nachfragedynamik und dem China-Risiko belastet werden, begründeten die Analysten ihr Sell-Votum. Die Aktie des Biotech-Unternehmens Formycon legte um 10,2 Prozent zu. Bei Eckert & Ziegler, einem Hersteller von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke, ging es um 10,6 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 20.340,57 +0,6% +2,22% DAX-Future 20.472,00 +0,6% +2,47% XDAX 20.334,97 +1,0% +2,55% MDAX 25.810,16 +0,4% +0,75% TecDAX 3.519,69 +1,1% +2,98% SDAX 14.008,36 -0,1% +2,12% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,05 -30 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 24 16 0 3.251,5 62,0 70,8 MDAX 26 23 1 473,5 26,5 31,4 TecDAX 19 11 0 993,8 20,1 23,4 SDAX 32 34 4 132,5 8,0 7,2 ===

January 07, 2025

