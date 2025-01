Starker Aufwärtstrend bei Bitcoin - Steigt der Kurs bis zum Sommer auf 200.000 Dollar?

Der Bitcoin-Kurs hatte gestern seinen stärksten Kursanstieg seit Beginn des Jahres erzielt. Beinahe 4 Prozent ist der Bitcoin in den letzten 24 Stunden angestiegen. Auch das Handelsvolumen steigt gemeinsam mit dem Kurs an, was den Anstieg nachhaltig macht. Heute legt der Bitcoin zwar eine kleine Pause ein, aber höchstwahrscheinlich wird es nicht mehr lange dauern, bis der Bitcoin wieder in den Bullenmarkt übergeht. Spätestens mit dem Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar dürfte der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung wieder ansteigen. Auch die Bitcoin-Spot-ETFs erzielen derzeit hervorragende Zuflüsse, und die Prognosen werden zunehmend bullisher.

(Der Kurs des Bitcoins ist in den letzten Tagen stark angestiegen - Quelle: tradingview.com)

Führt dieser Trend den Kurs auf 200.000 US-Dollar?

Der Bitcoin befindet sich derzeit in verschiedenen Trends. Nicht nur im Tageschart, auch in den größeren Zeiteinheiten. Der wohl bedeutendste ist der große Aufwärtstrend im Wochenchart. Der große Aufwärtstrend nahm seinen Anfang schon im November 2022 und allein der letzte Bewegungsarm seit dem August vergangenen Jahres erzielte Gewinne von 120 Prozent.

Derzeit scheint Bitcoin gerade wieder aus der Korrektur herauszukommen. Es ist davon auszugehen, dass der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung einen ähnlich starken Bewegungsast wie den letzten ausbilden wird. Das könnte den Kurs auf bis zu 200.000 US-Dollar in den nächsten 6 Monaten treiben.

(Der Kurs des Bitcoins befindet sich im Wochenchart in einem großen Aufwärtstrend - Quelle: Tradingview.com)

Wenn der Bitcoin stark ansteigt, zieht er meistens den ganzen Kryptomarkt in einen starken Bullenmarkt. Viele Coins steigen im Fahrwasser der größten und ältesten Kryptowährung mit. Das bedeutet für Anleger, dass sie bald wieder hohe Gewinne mit relativ kleinem Kapital erzielen könnten. Besonders wenn sie wissen, welche Coins das höchste Potenzial haben. Ein Projekt, das Anlegern diese Informationen in Zukunft zur Verfügung stellen möchte, ist Wall Street Pepe ($WEPE).

Was können Anleger von Wall Street Pepe erwarten?

Wall Street Pepe eröffnet Anlegern künftig Möglichkeiten, die bislang nur Krypto-Walen und anderen großen Investoren zur Verfügung standen. Das umfasst Handelsstrategien, Nachrichten und Informationen zu den neuesten Coins mit hohem Gewinnpotenzial. Kurz gesagt, Wall Street Pepe könnte Anleger zu Krypto-Walen machen oder ihnen zumindest alles an die Hand geben, was dafür notwendig ist.

Zumindest denjenigen, die zur Community von Wall Street Pepe gehören. Und diese wächst derzeit rasant, mittlerweile folgen mehr als 45.000 Anleger dem Projekt auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Doch auch der $WEPE-Token selbst hat enormes Gewinnpotenzial.

Viele Investoren setzen wohl große Hoffnungen in das Projekt, wodurch die Nachfrage nach $WEPE-Tokens in den letzten Wochen rasant gestiegen ist. Doch dieser Anstieg könnte erst der Anfang einer viel größeren Bewegung sein. Denn Analysten gehen davon aus, dass der Kurs des Coins nach dem Listing an den Krypto-Börsen binnen kürzester Zeit explodieren könnte. Derzeit ist Wall Street Pepe noch im Vorverkauf erhältlich, wobei der Preis sogar schon mehrfach angehoben wird, was frühen Käufern einen ersten Buchgewinn einbringt.

Auch die beiden unabhängigen Prüfstellen SolidProof und Coinsult haben das Projekt eingehend unter die Lupe genommen und dabei bestätigt, dass der Smart Contract Code fehlerfrei ist und keine Sicherheitslücken aufweist. Die Zertifikate können von allen interessierten Anlegern auf der Website eingesehen werden. Dort können die Token auch im günstigen ICO gekauft werden. Allerdings sollten Anleger sich beeilen, denn die nächste Preiserhöhung steht in wenigen Stunden an.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.