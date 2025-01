Krypto News: Experte sieht 50 % Kurspotenzial für XRP im Januar 2025

Der breite Kryptomarkt korrigiert in den letzten 24 Stunden um rund 5 Prozent und zollt der starken Performance der ersten Handelstage in 2025 Tribut. Nun fällt XRP im Einklang mit dem Gesamtmarkt am heutigen Tag. Dennoch tendiert XRP auf Wochensicht noch 10 Prozent fester und gehört damit zu den stärksten Top 10 Kryptos. Hier baut XRP weiterhin Stärke gegen Bitcoin und Ethereum auf. Diese relative Stärke könnte sich in den kommenden Wochen fortsetzen. Denn ein führender Trader sieht nun weitere 50 Prozent Kurspotenzial für XRP im Januar 2025.

XRP Prognose: 50 % Rallye im Januar 2025?

Eine Bullenflagge ist eine Chartformation, die häufig nach einer starken Aufwärtsbewegung entsteht und auf eine Fortsetzung des Trends hinweist. Diese besteht aus einer kurzen Konsolidierungsphase, in der der Kurs leicht abwärts tendiert oder seitwärts verläuft, wobei parallele Linien die Formation begrenzen. Ein Ausbruch über die obere Begrenzung signalisiert den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung. Trader warten auf den erfolgreichen Ausbruch und platzieren ggf. Kaufaufträge knapp über der oberen Trendlinie. Das Kursziel wird dann berechnet, indem die Höhe der vorangegangenen Aufwärtsbewegung (die sogenannte "Flaggenstange") ab dem Ausbruchspunkt einfach weiter nach oben projiziert wird.

Für XRP deutet die Auflösung der Bullenflagge im Januar 2025 auf eine Fortsetzung der Rallye hin. So sei nach dem folgenden Trader ein Anstieg von bis zu 50 Prozent realistisch, da dies dem typischen Muster solcher Formationen entspricht. Positive fundamentale Nachrichten könnten den Kurs zusätzlich beflügeln.

$XRP is on the verge of Bullish Flag Breakout on the Daily timeframe Chart..!!



Expecting another +50% Bullish Rally after Successful Breakout..

Im folgenden Chart sehen wir, dass mittlerweile bereits seit geraumer Zeit XRP eine Konsolidierung durchläuft. Hier verharrte XRP zuletzt stabil über dem Schlüsselsupport bei 1,90 bis 2 US-Dollar. Dennoch konnte XRP die abwärtsgerichtete Trendlinie im 4-Stunden-Chart noch nicht überwinden. Bereits viermal testete XRP das Kursniveau und wurde immer wieder abgewiesen. Derweil wäre es auch möglich, einen validen Ausbruch aus dieser Formation zu handeln. Dennoch scheint es, als würde die Konsolidierung Fortsetzung finden.

