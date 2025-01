3 Gründe für Kursexplosion bei Solana: 1000 US-Dollar in 2025 möglich?

Nach einem starken Start in das neue Jahr folgt heute der Rücksetzer. Bitcoin tendiert fast 5 Prozent leichter, Altcoins korrigieren ebenfalls in diesem Umfang. Solana fällt ergo um rund 6 Prozent. Damit nähert sich SOL wieder der psychologischen Kursmarke von 200 US-Dollar. Mittelfristig bleibt jedoch die Ausgangslage gut, womit Rücksetzer durchaus Einstiegschancen sein könnten.

Hier kommen 3 Gründe für eine Kursexplosion in 2025. Sind sogar 1000 US-Dollar in 2025 für Solana möglich?

Solana Analyse: Charttechnik zeigt bullisches Setup

Zunächst einmal bleibt die charttechnische Ausgangslage konstruktiv. Das Cup-and-Handle-Pattern ist ein bullisches Fortsetzungsmuster, das häufig nach längeren Aufwärtstrends erscheint. Dieses besteht aus einer "Tasse", in der der Kurs eine U-Form bildet, und einem "Henkel", der einen kurzen Rücksetzer darstellt. Sobald der Kurs den oberen Rand des Musters durchbricht, gilt dies als Kaufsignal. Trader platzieren häufig Kaufaufträge nahe dem Ausbruchspunkt und setzen das Kursziel anhand der Höhe des "Cups" über dem Ausbruchsniveau fest.

Die Solana-Chartanalyse auf dem 3-Tages-Chart zeigt ein Cup-and-Handle-Muster mit einem möglichen Kursziel von 382 US-Dollar. Dieses Muster signalisiert also ein klar bullisches Potenzial.

Solana-ETF kommt 2025

Die Wahrscheinlichkeit, dass Solana 2025 einen Spot-ETF bekommt, steigt immer weiter. Zunächst hat die SEC in den USA die Genehmigung von Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs durchgeführt, was ein Präzedenzfall für andere Kryptowährungen wie Solana sein könnte. Analysten wie Matthew Sigel von VanEck und Eric Balchunas von Bloomberg prognostizieren nun eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Genehmigung eines Solana-ETFs, insbesondere nach dem Wahlsieg von Donald Trump, der eine Krypto-freundlichere Regulierung unterstützen könnte. Der Wechsel des SEC-Vorsitzenden könnte ebenfalls die Chancen verbessern - denn Paul Aktins gilt als Krypto-Fan, Gary Gensler war derweil Gegner der Industrie.

According to @Polymarket, the chances of a Solana ETF listing in 2025 started at 77% on Jan. 1.



But VanEck's Head of Digital Asset Research, Matthew Sigel, described it as "underpriced", suggesting greater confidence.

As of Jan. 2, Polymarket's odds shot up to 84%!



Bullish - TopG (@TopG__Crypto) January 6, 2025

Die Einführung eines Spot-ETFs für Solana wäre bullisch für den SOL-Preis, da es institutionellen Investoren einen regulierten Weg bieten würde, in Solana zu investieren.

Wird Solana zum DeFi-Profiteur?

Cathie Wood, CEO von ARK Invest, hat kürzlich ihre positive Einstellung gegenüber Solana ausgedrückt. Die Expertin bezeichnet Solana als ein wichtiges Projekt im Bereich der dezentralisierten Finanzen. Wood hebt hervor, dass Solana ein entscheidender Akteur in diesem Sektor sei und sie stets die Entwickler der Plattform verfolgt. Diese Aussage zeigt ihr Vertrauen in das technische Team und die Innovationskraft von Solana.

BREAKING NEWS Cathy Wood is bullish on Solana. Amazing turn of events. She says "Solana is critical DeFi project and she always follows the devs." Solana pic.twitter.com/BbqO9NVnUt - Jason A. Williams (@GoingParabolic) December 27, 2023

Woods Kommentar kann als Indikator für Investoren gesehen werden, dass Solana Potenzial hat, im DeFi-Bereich zu profitieren. Dies gilt natürlich insbesondere angesichts der schnellen und kostengünstigen Transaktionen, die das Netzwerk bietet und hier Vorzüge gegenüber Ethereum hat.

Solana Alternative: Layer-2 Solaxy möchte Solana noch besser machen

Solana-Layer-2-Lösungen könnten vom wachsenden Erfolg des Solana-Netzwerks profitieren. Mit zunehmender Beliebtheit und steigender Nutzerzahl wächst auch der Bedarf an Skalierungslösungen, um die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Layer-2-Anwendungen bieten eine Möglichkeit, Überlastungen zu minimieren, Transaktionen schneller abzuwickeln und das Ökosystem effizienter zu gestalten. Dieser Ansatz ist für die L1 Solana immer noch ein Novum.

Solaxy stellt nach eigener Aussage die erste Layer-2-Lösung für das Solana-Netzwerk dar. Bereits im laufenden Presale konnte das Projekt rund 9 Millionen US-Dollar einsammeln. Layer-2-Technologien gewinnen seit Jahren an Bedeutung. Diese Lösungen entlasten das Hauptnetzwerk, erhöhen die Transaktionsgeschwindigkeit und fördern dadurch eine breitere Nutzung. Obwohl Solana von Natur aus hohe Leistungsfähigkeit bietet, könnte mit wachsender Nutzerzahl ebenfalls ein Bedarf an Skalierung entstehen. Genau an diesem Punkt setzt Solaxy an.

Solaxy verfolgt weiterhin das Ziel, die Stärken von Solana und Ethereum in einer gemeinsamen Plattform zu vereinen. Während Solana sich durch niedrige Latenzen und hohe Transaktionszahlen für diverse Anwendungsbereiche, punktet Ethereum mit hoher Sicherheit und Liquidität. Solaxy möchte die Vorteile beider Blockchains kombinieren und bietet dazu eine Infrastruktur, die das nahtlose Verschieben von Vermögenswerten zwischen beiden Netzwerken ermöglicht. Eine eigens entwickelte Bridge sorgt für die Verbindung beider Layer-1-Blockchains.

Das Projekt bietet zudem einen eigenen Token mit dem Symbol SOLX, der die neue Layer-2 antreiben wird. 30 Prozent aller Token sind für die Weiterentwicklung gedacht, 25 Prozent werden an frühe Unterstützer verteilt und 20 Prozent verbleiben als Reserve. Ein weiterer Teil wird für Marketing und Börsenlistings verwendet. Anleger können derzeit SOLX im Presale erwerben und mit einer Rendite von mehr als 380 Prozent staken. Bereits in 48 Stunden steigt der Preis das nächste Mal, sodass für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten ist.

