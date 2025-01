Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag bekannt gegeben, dass ein ausländischer Milliardär 20 Milliarden Dollar für den Bau neuer Datenzentren in den USA zur Verfügung stellt. An der Wall Street stößt die Nachricht zunächst auf taube Ohren - Nvidia, Hochtief und Co können in einer ersten Reaktion die Verluste nicht abschütteln.Bei dem Geldgeber handelt es sich Medienberichten zufolge um Trumps Geschäftspartner Hussain Sajwani, einen Multimilliardär aus den Vereinigten Arabischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...