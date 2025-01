Die Finsbury Growth & Income Trust PLC verzeichnete am 7. Januar 2025 bedeutende Aktivitäten im Eigenhandel. Das Investmentunternehmen erwarb 250.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 896,79 Pence pro Anteil, die anschließend in die Unternehmensreserve aufgenommen wurden. Nach dieser Transaktion beläuft sich die Gesamtzahl der in der Reserve gehaltenen Stammaktien auf 72.050.169, während die Anzahl der stimmberechtigten Aktien nun 152.941.134 beträgt.

Portfoliomanagement zeigt Vertrauen

In einer parallel verlaufenden Entwicklung demonstrierte das Portfoliomanagement Zuversicht in die Unternehmensentwicklung. Ein leitender Portfoliomanager tätigte einen persönlichen Aktienerwerb von 25.000 Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 898,90 Pence. Der Nettoinventarwert je Aktie wurde zum Geschäftsschluss am 6. Januar mit 960,56 Pence bewertet, was die solide Positionierung des Unternehmens unterstreicht.

