Die United Internet-Aktie zeigt im XETRA-Handel am heutigen Handelstag eine volatile Entwicklung. Nach einem Start bei 15,26 EUR bewegte sich der Kurs zunächst abwärts, konnte sich aber im späteren Verlauf erholen und verzeichnete einen Anstieg von 1,2 Prozent auf 15,46 EUR. Bemerkenswert ist die deutliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 25,06 EUR, das am 25. Januar 2024 erreicht wurde. Analysten bleiben jedoch optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 30,13 EUR an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Geschäftsentwicklung und Dividendenaussicht

Die jüngsten Quartalszahlen von United Internet zeigen eine moderate Geschäftsentwicklung. Im vergangenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR erwirtschaftet, während der Umsatz leicht um 0,42 Prozent auf 1,57 Milliarden EUR stieg. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 1,25 EUR. Die Dividende soll von 0,500 EUR im Jahr 2023 auf 0,505 EUR im laufenden Jahr steigen, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

