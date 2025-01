Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung von etwa zwei Prozent, womit die Verluste des Vortags ausgeglichen wurden. Diese positive Entwicklung wurde maßgeblich durch Stellungnahmen hochrangiger NATO-Funktionäre begünstigt, die sich für verstärkte Investitionen im Rüstungssektor aussprachen. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern profitiert dabei von der aktuellen sicherheitspolitischen Lage und den damit verbundenen Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben.

Geschäftsentwicklung überzeugt Analysten

Die jüngsten Quartalsergebnisse unterstreichen die robuste Position des Unternehmens am Markt. Mit einem Umsatzwachstum von nahezu 40 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro und einer Steigerung des Gewinns je Aktie auf 3,11 Euro demonstriert Rheinmetall eine beeindruckende Geschäftsdynamik. Analysten bewerten die Entwicklung positiv und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 698,25 Euro an, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

