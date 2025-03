© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Rheinmetall rockt die Börse: EuroStoxx 50 vor der Tür! Dabei pulverisiert das Rüstungsunternehmen ein Kursziel nach dem nächsten.Rheinmetalls Aktienrallye könnte schon bald zur Aufnahme des Rüstungskonzerns in den EuroStoxx 50, den Leitindex der Eurozone, führen. Basierend auf dem Schlusskurs vom Dienstag liegt Rheinmetall nun über der Schwelle für einen sogenannten Fast Entry im Juni, schrieb Analyst Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgan am Montagabend. Der Indexanbieter Stoxx wird die europäischen Indizes auf Basis der Schlusskurse Ende Mai überprüfen. Mögliche Änderungen werden am Montag, den 2. Juni, nach Börsenschluss bekannt gegeben und zum Handelsende am 20. Juni umgesetzt. …