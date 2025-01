Der Brillenhersteller Halliday will Anfang des Jahres eine neuartige smarte Brille auf den Markt bringen. Neben diversen KI-Features bietet das Tech-Accessoire ein diskretes Display im Sichtfeld der Träger:innen. Während die meisten Smart Glasses eher auf eingebaute Kameras setzen, die aufzeichnen und analysieren, was Nutzer:innen sehen, will Halliday mit seiner KI-Brille Informationen direkt per Display ins Blickfeld der Träger:innen rücken. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...