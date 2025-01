DeepGreenX Group Inc. ("DeepGreenX," "DXG" oder das "Unternehmen"), ein KI-unterstütztes Unternehmen für saubere Energie und Technologie, und Forest First International Inc. ("Forest First") haben ein Abkommen über strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben (das "Abkommen"). Gegenstand ist die Entwicklung einer auf natürlichen Ressourcen beruhenden nachhaltigen Wirtschaft in der indonesischen Region Maluku. Das Modell soll möglicherweise als Vorbild für weitere Regionen dienen.

Grundlage des Abkommens sind exklusive Franchise-Rechte, die die Vereinigung der örtlichen Landbesitzer für 60 Jahre an Forest First vergeben hat, um nachhaltiges Wirtschaften in der Region Maluku zu fördern. Diese Rechte erstrecken sich über 1.300 Inseln und bis zu 70 Millionen Hektar (700.000 Quadratkilometer) an Land und Küstengewässern.

Dank des Abkommens werden DeepGreenX und Forest First in der Lage sein, saubere Energie mit KI zu kombinieren, um die wirtschaftliche Entwicklung in Maluku voranzutreiben. Darüber hinaus ist dies der Rahmen für ähnliche Projekte, die die Partner gemeinsam in Südostasien und weltweit entwickeln möchten. Diese Strategie wird von mehreren Kapitalpartnern unterstützt. In den kommenden 5-10 Jahren ist ein Kapitalbedarf von $30 Milliarden geplant.

"Das Projekt Maluku stellt ein neues Modell zum Ausgleich von Naturschutz und wirtschaftlicher Entwicklung dar. Wir streben nach wirtschaftlichem Fortschritt durch saubere Energie zur Entwicklung einer neuen, digitalen Wirtschaft," sagte Njuguna Ndung'u, Chairman von DeepGreenX und früherer Minister für Wirtschaft und Finanzen sowie Zentralbankdirektor von Kenia. "Wir werden der Welt beweisen, dass Natur und wirtschaftliche Aktivitäten sich im Einklang befinden können."

"Die Vereinbarung entspricht dem Fokus von DeepGreenX, KI-unterstützte Finanzialisierungslösungen für unterschiedliche Märkte für saubere Energie zu bieten," sagte Lord Patrick Parsons, CEO von DeepGreenX Natural Assets. "Die Interessen der Wissenschaft, Finanzwelt und Weltbevölkerung müssen aufeinander abgestimmt werden, damit wir unsere Zukunft nachhaltig gestalten können."

"Da die Energieressourcen der Welt begrenzt sind, ist es wichtig für die kommenden Generationen, dass wir nachhaltig wirtschaften," sagte Steven Loke, Gründer und Chairman von Forest First International. "In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei DeepGreenX werden wir schnell und effizient eine bessere Zukunft errichten."

DeepGreenX und Forest First engagieren sich für den Schutz des Ökosystems der Region Maluku und für die Verbesserung der Lebensqualität der örtlichen Kommunen durch wirtschaftlichen Fortschritt. Zuerst werden die Parteien die Nutzung von vulkanischen, geothermischen, hydroelektrischen Energien sowie Mikro-Kraftwerken untersuchen, um KI-basierte Rechenzentren zu betreiben. Dies dient dann der Versorgung von digitalen, medizinischen Kliniken, Kundenservicecentern und der medizinischen Landwirtschaft in Südostasien.

Über DeepGreenX

DeepGreenX ist eine KI-unterstützte Infrastrukturplattform, die saubere Energie, Computing und Datenverarbeitung zusammenführt und monetarisiert. Durch die einzigartige Fähigkeit, "universale Wertäquivalente" zu schaffen, ermöglicht DXG die Kompatibilität mit Finanz- und Logistiksystemen sowie einen reibungslosen Austausch von Vermögenswerten.

DeepGreenX möchte der global führende software-definierte virtuelle Connectivity-Operateur und Hyper-Scaler werden, der die Verbindung von Datenakquisition und Real World Assets (RWA) vorantreibt. Durch die Ausweitung des wachsenden Global Campus Network von KI-Agenten-Hubs und seinem Edge-fähigen, KI-unterstützten virtuellen Netz, der Batterie- und Energiespeicherung und den virtuellen Produktionszentren schafft DXG den ultimativen virtuellen Marktplatz für die neue Green Economy.

Hier finden Sie mehr Informationen über DeepGreenX: www.DeepGreenX.net, www.youtube.com/@DeepGreenX-Media

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250105881204/de/

Contacts:

Prosek Partners

Kiki Tarkhan Forrest Gitlin

DeepGreenX@prosek.com

info@DeepGreenX.net