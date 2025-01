Krypto-Experte ist schockiert: "Über 205 Mrd. US-Dollar wurden in den letzten 60 Minuten liquidiert!"

Der Kryptomarkt scheint heute in einen überraschenden Flash-Crash zu geraten. In den letzten 7 Stunden ist der Kurs des Bitcoins ($BTC) über 4 Prozent gefallen. Und nicht nur der Bitcoin läuft derzeit in die Korrektur. Viele andere Coins fallen gerade relativ stark und plötzlich ohne erkennbaren Grund! Auch das Handelsvolumen im Bitcoin ist stark angestiegen, was dafür spricht, dass der Abverkauf von vielen verschiedenen Verkäufern verursacht wird. In den letzten 60 Minuten wurden am Kryptomarkt über 205 Mrd. US-Dollar liquidiert, wie der bekannte Analyst Crypto Rover schockiert auf X (ehemals Twitter) bemerkt.

BREAKING: $205,000,000 was liquidated from the crypto market in the past 60 minutes. pic.twitter.com/pjnQk650no - Crypto Rover (@rovercrc) January 7, 2025

Wo kommt dieser starke Abverkauf her?

Der Bitcoin ist allein in den letzten 60 Minuten um beinahe 2,5 Prozent gefallen. Auch $XRP, Solana und Ethereum hat es mit teilweise über 6 Prozent stark erwischt. Dabei wurde eine regelrechte Verkaufswelle ausgelöst. Woher diese kommt, ist selbst etablierten Krypto-Analysten nicht bekannt. Es lassen sich daher nur Vermutungen anstellen, da bislang keine Nachricht eingetroffen ist, die einen so starken Abverkauf begründen würde.

Sicher ist, dass gehebelte Positionen liquidiert wurden. In den letzten Wochen haben viele Trader hohe Hebel auf ihre Kryptoinvestments angelegt. Diese führen allerdings zu Gebühren und hohen Risiken, wenn die Position nicht schnell nach oben läuft. Bei solchen Liquidierungen kommt es oft zum Beginn der Abwärtsbewegung, woraufhin es durch weitere verkaufende Anleger zu einer Kettenreaktion kommt.

(In den letzten Stunden ist der Kurs des Bitcoins stark gefallen - Quelle: Tradingview.com)

Trotz des kleinen Flash-Crashs heute ist es sehr wahrscheinlich, dass die Kurse bald eine Umkehr machen. Für große Investoren wie Michael Saylor ist dieser Rückgang die optimale Kaufgelegenheit, was dann wieder dazu führt, dass der Kryptomarkt erneut zu steigen beginnt. Saylor plant auch bereits, die nächsten 2 Milliarden Dollar in Bitcoin zu investieren. Daher kann man davon ausgehen, dass die Korrektur bald enden wird.

Außerdem steht am 20. Januar der Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident an. Viele Experten glauben, dass damit auch der "Trump-Pump", also ein Bullrun, beginnt. Dazu passend wird genau zur selben Zeit ein neuer Coin an den Krypto-Börsen gelauncht. Dieser nennt sich Flockerz ($FLOCK) und hat laut Analysten enormes Potenzial.

