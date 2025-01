Toronto (ots/PRNewswire) -- AUM und rekordverdächtige monatliche Nettozuflüsse: Zum 31. Dezember 2024 meldete Valour ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 1,18 Mrd. CAD (819 Mio. USD). Dies entspricht einem Rückgang von 11 % gegenüber dem Vormonat, der in erster Linie auf einen Rückgang der Preise für digitale Vermögenswerte im Vergleich zum Vormonat zurückzuführen ist. Trotzdem verzeichnete Valour im Dezember Rekord-Nettozuflüsse von 56 Mio. CAD (38,8 Mio. USD), angetrieben von ETPs wie SUI, DOGE und APT sowie der historischen Einführung von 20 neuen ETPs für digitale Vermögenswerte an der Spotlight-Börse. Mit der Auflegung im Dezember, der größten in der Geschichte von Valour, konnte das Unternehmen sein Portfolio auf über 60 ETPs an europäischen Börsen erweitern und seine Position als führender Emittent von ETPs für digitale Vermögenswerte stärken. Valour beendete das Jahr mit einem beeindruckenden Wachstum des AUM von 133 % im Vergleich zum Vorjahr, was die Stärke seines Angebots und seiner strategischen Umsetzung unterstreicht.- Starke Finanzlage: Valour beendete den Dezember mit einem Bargeld- und USDT-Saldo von etwa 22 Mio. CAD (15,2 Mio. USD), was einem Anstieg von 25,6 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Darlehensverbindlichkeiten blieben mit etwa 8,3 Mio. CAD (6 Mio. USD) konstant. Das Unternehmen hat auch seine DOT-Bestände aufgestockt und gleichzeitig ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten beibehalten, darunter 208,8 BTC, 121 ETH, 586.683 ADA, 131.616 DOT, 14.375 SOL, 490,5 UNI, 433.322 AVAX und 1.701.703 CORE-Token. Der Gesamtwert des Portfolios belief sich auf ca. 58,9 Mio. CAD (40,7 Mio. USD), was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem Vormonat entspricht, der auf einen Rückgang der Preise für digitale Vermögenswerte im Vergleich zum Vormonat zurückzuführen ist.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen ("DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc, und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), ein verwaltetes Vermögen ("AUM") von 1,18 Mrd. CAD (819 Mio. US-Dollar) zum 31. Dezember 2024 ausweist. Während das AUM im Vergleich zum Vormonat aufgrund der Abwertung digitaler Assets um 11 % zurückgingen, erzielte Valour ein herausragendes Wachstum des AUM von 133 % im Vergleich zum Vorjahr.Nettozuflüsse und Anlegervertrauen Im Dezember erzielte Valour mit monatlichen Nettozuflüssen in Höhe von 56 Mio. CAD (38,8 Mio. USD) einen neuen Rekord und setzte damit seine anhaltend positive Serie von Zuflüssen fort. Dieser Meilenstein wurde durch das starke Vertrauen der Anleger, die steigende Nachfrage nach Valours vielfältigem Angebot an ETPs und die Einführung von 20 neuen Digital Asset ETPs am Spotlight Stock Market erreicht. Dieser Meilenstein hat den Ruf von Valour als Marktführer weiter gefestigt und das Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung innovativer Anlagemöglichkeiten unterstrichen.Wichtige Produkte, die die Zuflüsse antreiben: Die außergewöhnliche Performance wurde durch eine Kombination aus etablierten und neueren ETP-Notierungen, darunter SUI, DOGE und APT, erzielt. Zu den wichtigsten Beitragenden gehören:- VALOUR SUI SEK: CAD 22.392.496 (USD 15.496.591)- VALOUR XRP SEK: CAD 7.551.871 (USD 5.226.227)- VALOUR DOGE SEK: CAD 5.909.581 (USD 4.089.690)- VALOUR APT SEK: CAD 5.796.484 (USD 4.011.422)- VALOUR ETH SEK: CAD 5.631.908 (USD 3.897.528)- VALOUR NEAR SEK: CAD 3.910.847 (USD 2.706.478)- VALOUR TAO SEK: CAD 3.807.856 (USD 2.635.204)- VALOUR LINK SEK: CAD 3.800.916 (USD 2.630.401)- VALOUR FTM SEK: CAD 2.244.909 (USD 1.553.576)- VALOUR HBAR SEK: CAD 2.23.5077 (USD 1.546.772)Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei der Bereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten.Top-ETPs von Valour nach AUM:- Valour SOL: CAD 425.380.080 (USD 294.381.697)- Valour BTC: CAD 317.934.504 (USD 220.024.640)- Valour ETH: CAD 95.796.837 (USD 66.295.619)- Valour ADA: CAD 82.535.332 (USD 57.118.075)- Valour SUI: CAD 63.059.935 (USD 43.640.245)- Valour XRP: CAD 49.217.003 (USD 34.060.328)- Valour AVAX: CAD 30.989.257 (USD 21.445.927)- Valour DOT: CAD 24.755.780 (USD 17.132.087)Starke finanzielle PositionZum 31. Dezember 2024 verfügt das Unternehmen über eine solide Finanzlage:Bargeld und USDT-Saldo: Ungefähr 22 Mio. CAD (15,2 Mio. USD), ein Anstieg um 25,6 % gegenüber dem Vormonat.Zahlbare Darlehen: Ungefähr 8,3 Mio. CAD (6 Mio. USD), unverändert gegenüber dem Vormonat.Digital Asset Treasury: Das Unternehmen erhöhte seine DOT-Bestände, verkaufte einen Teil seiner CORE-Token und behielt ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten bei:- 208,8 BTC- 121 ETH- 586.683 ADA- 131.616 DOT- 14.375 SOL- 490,5 UNI- 433.322 AVAX- 1.707.703 COREDiese Bestände haben einen Wert von ca. 58,9 Mio. CAD (40,7 Mio. USD), was einem Rückgang von 16 % im Vergleich zum Vormonat entspricht, der auf den Verkauf von CORE-Tokens und die Abwertung der Preise für digitale Vermögenswerte zurückzuführen ist.DeFi Alpha-StrategieDas Unternehmen prüft mehrere Arbitragemöglichkeiten und hat im zweiten Quartal Einnahmen in Höhe von 111,5 Mio. CAD (82,0 Mio. USD) und im dritten Quartal 20,6 Mio. CAD (14,7 Mio. USD) erwirtschaftet, wobei bisher keine Verluste zu verzeichnen waren. Diese Strategie hat die Finanzlage des Unternehmens gestärkt, die Rückzahlung von Schulden ermöglicht und die Einführung einer Strategie für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte unterstützt.Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen vom Dezember gehören:DeFi Technologies kündigt strategische Investition in Neuronomics AG anDeFi Technologies unterzeichnete eine Absichtserklärung zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von 10 % an der Neuronomics AG, einem Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf KI-gesteuerte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Diese strategische Investition verbessert die Vermögensverwaltungs- und Handelskapazitäten von DeFi Technologies, diversifiziert die Einnahmequellen und ergänzt den DeFi-Alpha-Arbitrage-Handelsbereich. Durch die Nutzung der fortschrittlichen KI-Strategien von Neuronomics, die durchgängig eine überragende risikobereinigte Performance geliefert haben, positioniert sich DeFi Technologies für ein kontinuierliches Wachstum im Vermögensverwaltungssektor und dem breiteren Kryptowährungsmarkt.Valour kündigt die bahnbrechende Einführung von 20 neuen Digital Asset ETPs an der Spotlight-Börse anValour kündigte die gleichzeitige Einführung von 20 neuen ETPs für digitale Vermögenswerte an der Spotlight-Börse an, was die größte ETP-Einführung an einem Tag in der Geschichte des Unternehmens darstellt. Dieser Meilenstein erweiterte das Portfolio von Valour auf über 60 ETPs, die an europäischen Börsen notiert sind und einen sicheren, regulierten Zugang zu modernsten Blockchain-Technologien bieten. Valour hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis Ende 2025 100 ETPs zu erreichen, und ist weiterhin führend darin, die traditionelle Finanzierung mit der dezentralen Zukunft zu verbinden und den Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu demokratisieren.Valour Digital Securities Limited und The Hashgraph Group (THG) erweitern Zugang zum Hedera HBAR ETP durch Notierung an der EuronextValour Digital Securities Limited hat einen neuen Hedera HBAR ETP (ISIN: GB00BRC6JM96) an der Euronext Amsterdam, was europäischen Investoren einen erweiterten Zugang zu Hederas nativem Token, HBAR, ermöglicht. Dies ist das erste physisch unterlegte Hedera-ETP unter dem Basisprospekt von Valour Digital Securities Limited, das sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern einen breiteren Zugang bietet. Hedera, ein führendes energieeffizientes Proof-of-Stake-Netzwerk, das von globalen Unternehmen wie Google, IBM und der Deutschen Telekom betrieben wird, rühmt sich einer Marktkapitalisierung von 11,3 Mrd. US-Dollar und gehört zu den 20 größten Kryptowährungen weltweit.Ernennung eines neuen Finanzleiters Das Unternehmen freut sich außerdem, die Ernennung von Paul Bozoki zum Finanzleiter bekannt zu geben.Herr Bozoki ist eine erfahrene Führungskraft im Finanzbereich mit rund 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern und Kapitalmärkte. Er war als Finanzleiter in zahlreichen Branchen tätig, darunter: Private Equity, Immobilien, Software, Bergbau und Fertigung und verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung auf sechs Kontinenten. Er ist sowohl in Ontario, Kanada, als auch in New Hampshire, USA, als Wirtschaftsprüfer zugelassen und hat mehrere börsennotierte Unternehmen (Kanada-USA-Australien) geleitet. Herr Bozoki hat einen MBA der Richard Ivey School of Business und einen Bachelor of Commerce der Queen's University.Die Ernennung von Herrn Bozoki folgt auf den Rücktritt von Herrn Ryan Ptolemy als ehemaliger Finanzleiter des Unternehmens. Herr Ptolemy ist seit 2009 für das Unternehmen tätig, und die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat des Unternehmens danken Herrn Ptolemy für seinen unermüdlichen Einsatz für das Unternehmen während seiner Amtszeit. Herr Ptolemy hat sich bereit erklärt, kurzfristig im Unternehmen zu bleiben, um einen nahtlosen Übergang der Finanzangelegenheiten des Unternehmens zu gewährleisten.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist im Bereich Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Wachstum des AUM, die Treasury-Strategie des Unternehmens für digitale Vermögenswerte, die Ausweitung der ETPs für digitale Vermögenswerte, der Abschluss der Transaktion mit Neuronomics, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von dezentralen Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzprodukte und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2590943/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Provides_Monthly_Corpor.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-stellt-monatliches-unternehmens-update-bereit-valour-meldet-ein-aum-in-hohe-von-1-18-mrd-cad-819-mio-usd-und-monatliche-rekord-nettozuflusse-von-56-mio-cad-38-8-mio-usd-im-dezember-2024--302344768.htmlPressekontakt:Olivier Roussy Newton,Chief Executive Officer,ir@defi.tech,(323) 537-7681Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5944571