NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kion nach einer angekündigten Kooperation mit dem KI-Schwergewicht Nvidia und dem IT-Beratungsunternehmen Accenture auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Nachrichten einer Zusammenarbeit zur Optimierung von Lieferketten mit Künstlicher Intelligenz (KI) und Simulationstechnologien verdeutlichten die langfristigen Aussichten der Branche für Lagerautomatisierung, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn die finanziellen Auswirkungen der Partnerschaft laut Lorrain begrenzt sein dürften und kurzfristig schwer abschätzbar, hält er die Neuigkeiten für positiv./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 16:17 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 16:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KGX8881