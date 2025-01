The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.01.2025ISIN NameFR0004152882 CLASQUIN S.A. NOM. EO2FR0013433257 BNP PARIBAS 19/UND. FLRCA00165X1087 ALX RESOURCES CORP.CA4581733090 INTELLIPHARMACEUTICS INTLCA6083842022 MOJAVE BRANDS INC.CA65345K1021 NFT TECHNOLOGIES INC.CA67021Q1063 NUBIAN RESOURCES LTDCA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICESCA81742R1038 SENSIBLE MEATS INC.CA8310063091 SLANG WORLDWIDE INC.GB00BMXLQJ47 HORIZONTE MINERALS LS-,2GB0004126271 WEBIS HLDGS PLC LS -,01MHY460023028 JX LUXVENTURE DL-,0001US1281262089 CALAMP CORP. NEW O.N.US71647NAV10 PETROBRAS GBL FIN. 2025